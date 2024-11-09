Ямочный ремонт – технология прошлого! Как в Гродненской области решают дорожный вопрос?

Сфера, которая формирует имидж Беларуси и говорит о качестве жизни, – это дороги. Наша страна всегда славилась скрупулезным подходом к этому вопросу. Не зря действует государственная программа «Дороги Беларуси», по которой отремонтированы и построены уже тысячи километров транспортных артерий. Тем не менее еще остаются пятна на карте, куда впору прийти асфальтоукладчику. Например, в сельскую местность. На это в начале недели акцентировал внимание глава государства, когда заслушивал доклад по вопросам развития сети автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы путь к своему домику в деревне был комфортным для белорусов, а жизнь на селе привлекала, дорожный вопрос должен получить ответ. Репортаж – Галины Буро.

Трещины, выбоины, неровности – именно так еще недавно выглядела дорога Сенно – Волосово – Толочин. Проезжая часть здесь всегда загруженная, все же связывает два райцентра. Потому текущий ремонт на значимой транспортной артерии был необходим. За дело взялись сенненские дорожники. Несмотря на конец октября, сезон ремонтных работ для них еще в горячей фазе.

Юрий Володько, начальник сенненского ДРСУ № 146 предприятия «Витебскоблдорстрой»:

В этом году загружены основательно. Практически мы захватываем все выходные с работой. Работали в Новополоцке на благоустройстве дворовых территорий. В этом году будет отремонтировано 33 километра дорог, из них в асфальтобетоне 28 километров.

Благодаря госпрограмме «Дороги Беларуси» в стране немало вопросов по транспортным артериям уже удалось решить, но не все. Если с республиканскими дорогами практически разобрались, то по местным еще остаются пробелы. Александр Лукашенко в начале неделе, заслушивая доклад ответственных лиц, обратил внимание на развитие дорог и транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить часовую доступность к городам-спутникам. Это поможет разгрузить Минск. Еще один акцент на асфальтирование подъездных путей к райцентрам от агрогородков – осталось сделать всего 300 километров. К тому же, дороги не должны быть роскошью для сельских жителей. Это необходимо предусмотреть в новой госпрограмме на следующее пятилетие, чтобы привлечь людей к жизни в деревне.

Внимание к местным дорогам – в приоритете в Гродненской области. Галина Буро, корреспондент:

Дорога местного значения Скидель – Демброво – Щучин пользуется популярностью у жителей прилегающих деревень и сельхозпредприятий. Ее протяженность 37 километров, и некоторые участки явно нуждаются в ремонте.

Ямочный ремонт уже не панацея, это технология прошлого: дорого и малоэффективно. В регионе латают полотна методом частичного асфальтирования. Здесь три участка, в общей сложности 2,5 километра, где стоит потрудиться асфальтоукладчику. Предварительно опилили ветви деревьев, которые мешали работе техники, срезали верхний слой полотна, заделали выбоины, и вот – раскаленная асфальтная масса укатывается до идеальной гладкости.