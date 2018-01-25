«Самый главный принцип – никого не оставить в стороне»: Щёткина – о Целях устойчивого развития ООН

Новости Беларуси. Ликвидация бедности, борьба с неравенством, построение зеленой экономики – вопросы мирового масштаба обсуждали в Минске 25 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены, представители общественных организаций, политики решают, как реализовать Цели устойчивого развития ООН. Беларусь активно поддерживает эту инициативу. В нашей стране разработана национальная стратегия устойчивого развития до 2030 года. Сейчас идет работа над созданием платформы индикаторов, что поможет определить, как продвигается работа по достижению глобальных целей ООН.

Марианна Щёткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

У нас отработана уже полностью система по работе с исполнительными органами – это наш Совет по устойчивому развитию. Отработано парламентское направление, сформирована парламентская группа, проведены парламентские слушания. Работают региональные группы.

Если говорить о Целях устойчивого развития, то самое главное, что, по сути, это ничто иное, как стратегические действия всего человечества. Самый главный принцип – никого не оставить в стороне.