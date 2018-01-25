Бюджетные автобусные туры к Чёрному морю и ЗОЖ по профсоюзным путёвкам. Какой отдых предлагают белорусам

Мудрые люди знают, что сани нужно готовить с лета, а отпуск нужно готовить, соответственно, зимой. С 30 января по 1 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов в Минске будет проходить профсоюзная экскурсионно-туристическая выставка «Профтур-2018».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» – Людмила Сеньковская и генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» – Юрий Чернуха. Какие есть выгодные и недорогие варианты отдыха на Чёрном море? Людмила Сеньковская, генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»:

В этом году «Беларустурист» предлагает Затоку – это полюбившийся всем белорусам курорт, где можно получить очень качественный и недорогой бюджетный отдых. У нас 8 партнеров, 8 баз, в том числе есть санатории, есть гостиницы хорошего уровня пяти звезд и есть базы отдыха. Все эти предприятия готовы принимать наших белорусов. Это первая линия везде, это хорошее питание и достаточно приемлемые цены. Путешествия и цепочки будут организованы из каждого областного центра и из многих районных центров нашей страны, где можно просто сесть в автобус, тебя довезут, отдохнешь, и привезут обратно. И в Житковичах, и в Речице, и в Светлогорске, и в Несвиже, и в Барановичах у нас будут уходить автобусы, поэтому можно никуда не ездить.

Что нового подготовили по профсоюзным путёвкам? Что хотят белорусы в этом году? Юрий Чернуха, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:

Это тенденция не только этого года, но и нескольких последних – это тенденция ЗОЖ. Мы видим уже несколько лет подряд такой значительный рост востребованности у населения к ЗОЖ. И мы стремимся в максимальной степени удовлетворить эту потребность. В первую очередь, это высокого уровня медицинское оборудование, которое позволяет сегодня не только быстро, в течение 5-7 минут, пройти диагностику, но и провести процедуры, которые необходимы тем или иным людям с целью оздоровления. Соответственно на выставке мы представляем новейшие образцы, которые мы приобрели в последний год. И как, с точки зрения диагностики, так и с точки зрения лечения.

Традиционно нашим членам профсоюзов мы представляем скидку 25% на наши путевки и при этом в качестве новинки в этом году: мы предлагаем скидку 25% и на платные медицинские процедуры.

Во многие наши санатории мы принимаем с детьми взрослых. У нас практически в каждом санатории оборудованы прекрасные детские комнаты, когда взрослые могут идти спокойно на процедуры, а дети будут заняты с аниматорами, рисунками, играми и т.д.