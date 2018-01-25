Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске

Новости Беларуси. 25 января студенты БГУ проведут на склонах горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, 25 января – именины Татьяны. Она считается покровительницей студентов. Так вот белорусские студенты свой праздник проведут по-спортивному. Они проявят меткость в тире, силу в борьбе сумо и ловкость на аттракционе «Большой футбол».

Самым увлекательным мероприятием в программе обещает стать лыжная эстафета команд ректората, представителей духовенства, деканов, работников и студентов Белгосуниверситета.