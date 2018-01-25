Прямой эфир

Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске

25 января 2018 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 января студенты БГУ проведут на склонах горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса в Логойске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыжная эстафета, борьба сумо и стрельба в тире. Как Татьянин день отметили студенты БГУ в Логойске-1

Как известно, 25 января – именины Татьяны. Она считается покровительницей студентов. Так вот белорусские студенты свой праздник проведут по-спортивному. Они проявят меткость в тире, силу в борьбе сумо и ловкость на аттракционе «Большой футбол».

Самым увлекательным мероприятием в программе обещает стать лыжная эстафета команд ректората, представителей духовенства, деканов, работников и студентов Белгосуниверситета.

# общество # Фотофакт # Студенты

Другие новости рубрики

Все новости
Технология электронного декларирования, автоматический выпуск товаров. Рассказываем, что изменилось с новым Таможенным кодексом ЕАЭС
25 января 2018 09:19

Технология электронного декларирования, автоматический выпуск товаров. Рассказываем, что изменилось с новым Таможенным кодексом ЕАЭС

В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ
25 января 2018 08:28

В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ

Модная прабабушка. Показываем преображение 75-летней минчанки
25 января 2018 08:22

Модная прабабушка. Показываем преображение 75-летней минчанки