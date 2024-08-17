Самый аутентичный праздник лета – рассказываем, что можно увидеть на фесте «Зов Полесья»

Самый аутентичный праздник лета. На берегах Припяти, в агрогородке Лясковичи, проходит международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». Приветствие организаторам и участникам направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что этот самобытный фольклорный форум стал значимым событием в культурной жизни страны. Он бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы.

Раз в два года полешуки и те, кто любят самобытное творчество, ценят мудрость традиций и готовы день напролет обучаться народным ремеслам, приезжают в заповедные места. В 2024 году праздник проходит в восьмой раз, но удивляет, как в первый. Каждый из 12 районов припятского Полесья презентовал здесь свои уникальные промыслы. Выставки, театрализация обрядов, дегустации.

Репортаж Ольги Масловской.

Ольга Масловская, корреспондент:

Что сказать? Праздник с размахом! Такое красочное путешествие во времени в века, когда наши предки жили в согласии с природой, семьей и самим собой. Все аутентично, с исторической точки зрения, достоверно, а главное – от души.

На празднике тысячи гостей. И у каждого есть возможность познакомиться с традициями 12 районов припятского Полесья. Это восемь регионов Гомельской области и четыре Брестской. Как женили дымоход и зачем это делали – расскажут на житковичском подворье. Старинный осенний обряд «Жаніцьба коміна» восстановили по рассказам старожилов. Он проводился еще в допетровские времена после сбора урожая и символизировал подготовку сельчан к зимовке.

Валентина Дорошко, руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля «Лянок» Житковичского района:

Уся праца пераносіцца ў дом. І трэба нам працаваць, трэба зразу ажаніць комін, каб пачаць нашу працу. Упрыгожвалі кветкамі, бялілі, каб ён быў прыгожы к гэтаму святу. Сёння ён ужо не ўжываецца, но мы ніколі яго не забываем – штогод паказваем.

Свою этнографическую жемчужину – старинный обряд «Проводы русалки» представил Хойникский район. Этот ритуал в 2016 году получил статус историко-культурной ценности Беларуси.

Людмила Петух, заведующая филиала «Великоборский центр досуга» Хойникского района:

Вообще, считалось, что русалка – существо такое негативное. Ее старались из деревни выпроводить, как у нас говорят, в жито. И после того, как ее выпроводят из деревни, наступает благополучие, урожай.

Фестивали – малые и большие – это не только про развлечения. Это туристические бренды белорусской земли. В нашей стране больше сотни культурных форумов, которые посещают и сами белорусы, и туристы из-за рубежа.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

За полтора года 2 миллиона 260 тысяч туристов только приехало извне к нам в страну. Из них более миллиона – это россияне, наши ближайшие друзья. И мы прирастаем по экспорту туристических услуг. За прошлый год – 116 миллионов американских долларов. По текущему году в сопоставимом периоде за полугодие уже где-то на 23 % больше, чем по прошлому.

«Зов Полесья» – это множество площадок и событий. Одно из ключевых – вручение на главной сцене премии «Ганаровы паляшук». Этой награды удостаиваются люди, которые своим трудом делают жизнь Полесья краше. В этом году в списке лауреатов три имени. Среди них и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Он уроженец Наровлянского района.