«Бацькава булка» в Свислочи – зачем ехать на самый хлебный фестиваль страны? Подготовили аргументы

Свислочь 17 августа превратилась в хлебную столицу Беларуси – там проходит каравай-фест «Бацькава булка». Уже третий год подряд праздник объединяет белорусов своими исконно белорусскими традициями. И, конечно, в центре внимания та самая свислочская плетенка, которая получила оценку на высшем уровне. Наш телеканал традиционно является главным информационным партнером каравай-феста. Прямо сейчас в Свислочи работает наша передвижная телестанция и группа трансляции. Телеверсию концерта можно будет посмотреть 18 августа в 21:15 на СТВ. Также весь день на празднике работает наш корреспондент Галина Буро. О ярких моментах, рекордах феста и его удивительной истории в следующем сюжете.

Запрашаем на самы лепшы ў свеце каравай-фэст «Бацькава булка»!

Место, где по-отечески, по-родному, по-доброму пахнет хлебом. А со сцены звучит настоящий гимн каравай-феста, подпевают все. Певица Алина Чижик сама написала музыку для композиции, да такую, что песня стала хитом всех праздников хлеборобов.

Да, центральное место ей – традиционной свислочской плетенке, которая и получила народное название «Бацькава булка». В 2024 году удивляет не только вкусом, но и размером. Рекордную 5-метровую плетенку изготовили гродненские пекари.

Светлана Потехина, начальник булочного цеха предприятия «Гроднохлебпром»:

Мы отпекали ее в нашем булочном цеху в большой туннельной печи. Перед этим, конечно, тренировались, репетировали около недели, плели, подбирали режим выпечки. В итоге вчера мы свежую плетеночку испекли сюда, на каравай-фест. Немало и желающих научиться плести косы из сдобного теста, чтобы получилась та самая булка, которая покорила всю страну.

– В чем же все-таки секрет вкуса настоящей «Бацькавай булкі»?

– Натуральные продукты и настоящая белорусская душа.

А еще рецепт, который в Свислочи передают из поколения в поколения, наш, исконно белорусский. Именно поэтому все, кто попробовал эту плетенку, говорят: вкус напоминает детство, родительский дом, тепло и мирную жизнь. Так же сказал Президент во время визита в Свислочь три года назад. Ему предложили для дегустации продукцию в местной пекарне. Тогда еще никто и подумать не мог, что после выхода репортажа в телеэфир с легкой руки Александра Лукашенко скромная, но очень душистая плетенка прославится на всю страну. За ней едут не только белорусы, но и иностранцы. А еще «Бацькава булка» и в целом свислочский каравай-фест стали символами труда на земле, традиций, процветания и единства. Не зря говорят: хлеб на столе – мир на земле. Продовольственная безопасность обеспечена.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Этот праздник славит человека труда. И этот праздник для меня является душой нашего района. Потому что в этой «Бацькавай булцы» сосредоточие полевода, агронома, экономиста и бухгалтера, руководителя хозяйства, привлеченных работников из социальной сферы, пекарей, продавцов и так далее. Одним словом, всех тех, кто практически подавляющее большинство нашего района. Тех, кто принимает участие в создании такого маленького шедевра. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это не была идея, спущенная сверху. Это идея, которая родилась вот здесь, на этой земле. И уже доказала свою жизнеспособность.

Отведать «Бацькаву булку» впервые приехал серебряный призер в мужской академической гребле Олимпийских игр – 2024 Евгений Золотой. Спортивная диета не помеха, когда цену хлеба знаешь с детства – атлет и сам родом из деревни. Галина Буро, корреспондент:

Достоин ли этот хлеб золотой медали?

Евгений Золотой, серебряный призер в мужской академической гребле на Олимпийских играх – 2024:

Я думаю, да. Будем стараться, вспомним этот хлеб в 2028 году, надеемся. В этом году каравай-фест расширил формат и уже претендует на главный хлебный праздник страны. Роскошные караваи, которые весят более 10 килограммов, объедены общей тематикой: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие института президентства. Здесь же различные варианты хлеба: от современных с интересными вкусовыми добавками, например, с горчичным маслом, до хлеба Победы, монастырского, зайчикова…

Галина Буро:

Конечно, одно из важнейших событий этого года – полет нашей белоруски Марины Василевской в космос. Это не осталось без внимания пекарей. Они изготовили космический белорусский хлеб и таким образом выразили гордость за свою страну.