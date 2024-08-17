Азарёнок: что говорить о Литве – нет ничего, только оскаленное лицо нацистских холуев

Очередь за интервью к Батьке стоит больше, чем за всю советскую историю к мавзолею было. Униженно в приемной толкаются журналисты Британии и Америки. Робко заглядывая в глаза пресс-секретарю: может, мы сейчас? Но встречают холодную отстраненность. Подождут западники. Не их нынче время. Интервью «Россия-1» Батьки будет завтра. Ждем, посмотрим. Но кое-что фрагментами нам, нетерпеливым, уже показали.

Григорий Азаренок:

И действительно, что говорить о Литве? Что такое Литва? Прибалтийский лимитроф. Нацистское охвостье. Бедный, бедный трудолюбивый народ, который оказался в плену у Ландсбергисов. О, где твои театральные режиссеры, которые гремели на весь Советский Союз? Где Вилис Лацис? Где актеры, по которым то ли сохли, то ли мокли все советские девушки? Нет ничего. Только оскаленное лицо нацистских холуев. Лицо в струпьях, в кавернах, в гнилушках, покрылось плесенью и грибами. Это радиация от Игналинской АЭС. А вообще вот так работает та самая демократия. Они сделали тарифы для населения бизнеса неподъемными. Они разорили свой собственный порт и свою собственную железную дорогу. Они закрыли все производства. Они сократили население в два раза, но убрать их никак нельзя.

Кстати, а вы знаете, что и в нашей стране есть копрофилы? Это те, кто навоз кушают. Вот выходит тетка из Микошевич и продолжает гадить в рот пастве и утверждать себя демократически избранной навечно. Цитата: «Мой мандат обусловлен не временем, он обусловлен целью, которую мы перед собой ставим». Ну, то есть она будет жрать и кабанеть, пока последний рак на горе не свистнет в четверг после дождичка. А вам, гады, жрать это жрать, жрать, жрать, жрать и жрать. Вы такое любите.