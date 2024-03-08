Самые загадочные личности ХХ века. В чём феномен Ванги и Мессинга?

11 сентября 2001 года. То, что случилось в тот день, мир видел в прямом эфире. Все телеканалы прекратили свои передачи, приковав к экранам взоры людей по всей земле, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Люди в небоскребе, отрезанные пожаром от лестниц и лифтов, в панике выбрасывались из окон. Но ужас на этом не закончился – оба здания спустя считаные часы рухнули. В тот день погибли почти 3 тысячи человек. Теракт 11 сентября стал самым кровавым в истории. Вскоре после этой страшной трагедии в СМИ разлетелась новость: оказывается, за несколько лет до о нем предупреждала Ванга. В 1989-м болгарская ясновидящая предрекла.

Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой. Одни называли ее дочерью сатаны, другие преклонялись перед ее даром. Известная ясновидящая за свою жизнь сделала множество невероятных предсказаний. Легендарная Ванга увидела распад Советского Союза, гибель подлодки «Курск» и даже пандемию 2020 года. Но откуда слепая женщина из болгарской глубинки могла знать об этом?

Павел Лобацевич, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета БГУ:

Глобальные предсказания, которые интересны всем людям, мне кажется, что это базируется на нашей человеческой психике. Они делали какие-то общие размытые предсказания, которые потом человеческая психика подстраивала под текущие реалии. Они говорили, что в этом году будут болезни, мы знаем, что у нас болеют таким вирусом, соответственно, мы говорим, что это они предсказали. Разгадать феномен ясновидящей пытались многие: спецслужбы, ученые, астрологи и журналисты. Но так и не пришли к единому мнению: был ли у Ванги талант предвидения или же это интуиция помогала ей делать такие громкие заявления.

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:

Конечно, я в это верю потому что сама являюсь тем человеком, который не раз предсказывал определенные события. Это связь с потоком, с высшими силами, со Вселенной. Во Вселенной хранится вся информация о текущем, прошлом и будущем. Если человек умеет общаться на тонком плане, у него есть доступ к информации. Вольф Мессинг – одна из самых загадочных личностей в истории ХХ века. Еще при жизни о нем ходили легенды – им восхищались, его боялись и считали шарлатаном одновременно. Он предсказал Вторую мировую войну и крах нацистской Германии. Его выступления собирали тысячные залы. Великий психолог, гипнотизер и предсказатель будущего бывал с концертами и в белорусской столице. Билеты на выступления разлетались со скоростью света. Те, кому они не достались, шли на отчаянные меры: меняли квартиру на два места в зале.

Павел Водопьянов, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, футуролог:

Люди, обладая определенными мыслительными способностями, тем даром, они предсказывают некоторые события. Не все прогнозы сбываются, тем не менее некоторые из них получают интерпретацию, некоторые просто подстраиваются под то, что произошло. И Ванга и Мессинг оставили богатое эзотерическое наследие, над которым специалисты бьются до сих пор. И чем больше разгадывают, тем сильнее удивляются той магической силе, которой обладали эти два человека.