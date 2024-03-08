«Способность слышать подсказки и доверять им». Как работает интуиция и кто ей обладает?

Сегодня интуиция – предмет споров. Ученые, психологи и эзотерики всего мира пытаются разгадать этот феномен. Кто-то считает, что это мистические способности, которые даны лишь избранным, другие уверяют – это не что иное, как работа подсознания умноженная на опыт, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Владимир Кульчицкий, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:

Спорная точка зрения об интуиции, но ученые считают, что это своеобразное озарение, которое наступает в центральной нервной системе, в головном мозге. Когда человек длительное время не может решить какую-то задачу, то с помощью интуиции вдруг ему удается прийти к решению.