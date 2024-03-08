Прямой эфир

«Способность слышать подсказки и доверять им». Как работает интуиция и кто ей обладает?

08 марта 2024 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня интуиция – предмет споров. Ученые, психологи и эзотерики всего мира пытаются разгадать этот феномен. Кто-то считает, что это мистические способности, которые даны лишь избранным, другие уверяют – это не что иное, как работа подсознания умноженная на опыт, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Владимир Кульчицкий, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:
Спорная точка зрения об интуиции, но ученые считают, что это своеобразное озарение, которое наступает в центральной нервной системе, в головном мозге. Когда человек длительное время не может решить какую-то задачу, то с помощью интуиции вдруг ему удается прийти к решению.

«Способность слышать подсказки и доверять им». Как работает интуиция и кто ей обладает?-1

Наталья Ловейкина, эмоционально-образный терапевт, психолог:
Интуиция – это отличный контакт с собой. Фактически каждый из нас хотел бы получать подсказки для самого благоприятного разрешения своих жизненных вопросов, задач. Контакт с собой – это способность слышать эти подсказки и доверять им.

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:
Интуиция – это такая вещь, которая есть абсолютно у каждого человека, просто кто-то это развивает в себе, а кто-то нет. Это инстинктивное чувство, человек не может жить без интуиции, это инстинкт самосохранения, у кого-то это осознанно, а у кого-то нет.

Самые загадочные личности ХХ века. В чем феномен Ванги и Мессинга – подробности здесь.

# Необычное # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Самые загадочные личности ХХ века. В чём феномен Ванги и Мессинга?
08 марта 2024 15:46

Самые загадочные личности ХХ века. В чём феномен Ванги и Мессинга?

Соцсети демонизируют хлеб. Почему он должен быть в рационе питания?
08 марта 2024 15:31

Соцсети демонизируют хлеб. Почему он должен быть в рационе питания?

На космодроме Байконур подняли флаг Беларуси
08 марта 2024 13:36

На космодроме Байконур подняли флаг Беларуси