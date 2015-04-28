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Самые сексуальные женщины планеты (+много фото)

28 апреля 2015 14:16
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Новости США. Ежегодно большое количество журналов составляют всевозможные рейтинги. Рейтинги самых красивых и желанных звезд вызывают самую бурную реакцию публики. На днях американский журнал FHM опубликовал свой рейтинг самых сексуальных женщин мира. На первом месте оказалась 27-летняя британская актриса Мишель Киган. Она стала известной благодаря сериалу Coronation Street («Улица Коронации»). В 2014 году она заняла вторую строчку в аналогичном рейтинге.

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Второе место в рейтинге получила 19-летняя модель Кендалл Дженнер, младшая сестра скандальной светской львицы Ким Кардашьян. В 2014 году авторитетный журнал TIME включил ее в список самых влиятельных подростков планеты.

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На третьем месте расположилась прошлогодний лидер рейтинга, актриса, обладательница премий Оскар и Золотой глобус Дженнифер Лоуренс. Она неоднократно занимала первые строчки в рейтингах самых стильных знаменитостей, а также известна своими романами с актером Николасом Холтом и лидером группы Coldplay Крисом Мартином.

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Модель Кейт Аптон заняла четвертое место в рейтинге. Различные издания постоянно включают ее в рейтинги самых желанных знаменитостей. В 2014 году была втянута в скандал, когда с ее телефона были украдены обнаженные фотографии. Также хакеры выложили в Интернет фотографии Дженнифер Лоуренс, супруги Джонни Деппа Эмбер Херд, актрисы Кирстен Данст и Кейли Куоко, певицы Рианны и многих других.

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На пятом месте расположилась бывшая девушка принца Гарри телеведущая Кэролайн Флэк.

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Также в первую десятку рейтинга вошли модели и актрисы: Марго Робби (7 место), Эмилия Кларк (9 место) и Келли Брук (10 место), певица Ариана Гранде (6 место) и звезда реалити-шоу The Only Way is Essex Люси Мекленбург (8 место).

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Журнал FHM публикуется с 1985 года. С 1995 года издание начало ежегодно публиковать список самых сексуальных женщин в мире. В разные годы первую строчку в рейтинге занимали Клаудиа Шиффер, Джиллиан Андерсон, Анна Курникова, Хэлли Берри, Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Джессика Альба, Меган Фокс и Мила Кунис.

# общество # Фотофакт # Звезды # Дженнифер Лоуренс # Мишель Киган # Кендалл Дженнер # Кейт Аптон

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