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Отряды юных инспекторов дорожного движения Минской области встретились в оздоровительном лагере «Зубренок»

28 апреля 2015 14:05
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Новости Беларуси. Отряды юных инспекторов дорожного движения Минской области встретились в оздоровительном лагере «Зубренок». Здесь стартовала профильная смена. Слет проходит в 43-й раз с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Всего приехали 23 команды — 300 юношей и девушек из всех районов области. Для них подготовлена отдельная программа. Это конкурс по фигурному управлению велосипеда, проверка знаний по правилам дорожного движения. Также дети смогут показать свои творческие способности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Детский лагерь «Зубренок» # Олег Тюрин

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