Новости Беларуси. Отряды юных инспекторов дорожного движения Минской области встретились в оздоровительном лагере «Зубренок». Здесь стартовала профильная смена. Слет проходит в 43-й раз с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Всего приехали 23 команды — 300 юношей и девушек из всех районов области. Для них подготовлена отдельная программа. Это конкурс по фигурному управлению велосипеда, проверка знаний по правилам дорожного движения. Также дети смогут показать свои творческие способности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.