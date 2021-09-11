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«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города

11 сентября 2021 17:48
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Новости Беларуси. Подарок ко Дню города. В Московском районе после масштабной реконструкции торжественно открылся современный межшкольный стадион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-1

В торжественной церемонии приняло участие руководство района и столицы. Площадка расположена между двумя школами, 67-й и 145-й, где обучаются около 2 000 ребят. Здесь оборудовали несколько спортивных локаций для волейбола, баскетбола, обновили беговые дорожки.

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-4

Особенностью нового стадиона стало профессиональное поле для занятий футболом с искусственным покрытием, а также кабинками для переодевания с обогревом. Теперь с появлением современной спортивной базы у детско-юношеских команд будет больше мотивации добиваться наивысших побед.  

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-7

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Московский район замечательный, молодой, динамично развивающийся, проживают более 315 тысяч человек. Естественно, для этого населения нужно создавать комфортные условия, в первую очередь возможности занятия спортом. Здоровый образ жизни всегда связан со спортом, поэтому такие комфортные спортивные объекты будут способствовать развитию здорового образа жизни у наших детей.  

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-10

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Город уделяет большое внимание именно развитию спорта, поддержке детей, молодежи. Создавая такие замечательные спортивные объекты, мы думаем не только о нынешнем молодом поколении, но, самое главное, об их будущем. На такие замечательные стадионы могут приходить не только школьники, сюда можно приходить целыми семьями. 

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-13

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:
На нашей базе будут тренироваться юные спортсмены футбольного клуба РЦОР-БГУ. Поэтому все желающие, особенно те ребята, которые проживают недалеко от стадиона, могут здесь проходить тренировки, не затрагивая образовательный процесс, потому что мы знаем: дорога занимает много времени. Также действуют наши объединения по интересам, которые представляют центр физического развития Московского района.  

«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города-16

На территории стадиона также установили детские игровые зоны, площадки для занятия воркаутом. Подобные спортивные площадки появятся в каждом районе.  

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Колядко # Андрей Бугров # Татьяна Коваленя # Фотофакт

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