«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города

Новости Беларуси. Подарок ко Дню города. В Московском районе после масштабной реконструкции торжественно открылся современный межшкольный стадион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарок ко Дню города. В Московском районе после масштабной реконструкции торжественно открылся современный межшкольный стадион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной церемонии приняло участие руководство района и столицы. Площадка расположена между двумя школами, 67-й и 145-й, где обучаются около 2 000 ребят. Здесь оборудовали несколько спортивных локаций для волейбола, баскетбола, обновили беговые дорожки.
Особенностью нового стадиона стало профессиональное поле для занятий футболом с искусственным покрытием, а также кабинками для переодевания с обогревом. Теперь с появлением современной спортивной базы у детско-юношеских команд будет больше мотивации добиваться наивысших побед.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Московский район замечательный, молодой, динамично развивающийся, проживают более 315 тысяч человек. Естественно, для этого населения нужно создавать комфортные условия, в первую очередь возможности занятия спортом. Здоровый образ жизни всегда связан со спортом, поэтому такие комфортные спортивные объекты будут способствовать развитию здорового образа жизни у наших детей.
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Город уделяет большое внимание именно развитию спорта, поддержке детей, молодежи. Создавая такие замечательные спортивные объекты, мы думаем не только о нынешнем молодом поколении, но, самое главное, об их будущем. На такие замечательные стадионы могут приходить не только школьники, сюда можно приходить целыми семьями.
Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:
На нашей базе будут тренироваться юные спортсмены футбольного клуба РЦОР-БГУ. Поэтому все желающие, особенно те ребята, которые проживают недалеко от стадиона, могут здесь проходить тренировки, не затрагивая образовательный процесс, потому что мы знаем: дорога занимает много времени. Также действуют наши объединения по интересам, которые представляют центр физического развития Московского района.
На территории стадиона также установили детские игровые зоны, площадки для занятия воркаутом. Подобные спортивные площадки появятся в каждом районе.