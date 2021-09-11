«Сюда можно приходить целыми семьями». Современный стадион открыли в Московском районе в День города

Новости Беларуси. Подарок ко Дню города. В Московском районе после масштабной реконструкции торжественно открылся современный межшкольный стадион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии приняло участие руководство района и столицы. Площадка расположена между двумя школами, 67-й и 145-й, где обучаются около 2 000 ребят. Здесь оборудовали несколько спортивных локаций для волейбола, баскетбола, обновили беговые дорожки.

Особенностью нового стадиона стало профессиональное поле для занятий футболом с искусственным покрытием, а также кабинками для переодевания с обогревом. Теперь с появлением современной спортивной базы у детско-юношеских команд будет больше мотивации добиваться наивысших побед.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Московский район замечательный, молодой, динамично развивающийся, проживают более 315 тысяч человек. Естественно, для этого населения нужно создавать комфортные условия, в первую очередь возможности занятия спортом. Здоровый образ жизни всегда связан со спортом, поэтому такие комфортные спортивные объекты будут способствовать развитию здорового образа жизни у наших детей.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Город уделяет большое внимание именно развитию спорта, поддержке детей, молодежи. Создавая такие замечательные спортивные объекты, мы думаем не только о нынешнем молодом поколении, но, самое главное, об их будущем. На такие замечательные стадионы могут приходить не только школьники, сюда можно приходить целыми семьями.

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

На нашей базе будут тренироваться юные спортсмены футбольного клуба РЦОР-БГУ. Поэтому все желающие, особенно те ребята, которые проживают недалеко от стадиона, могут здесь проходить тренировки, не затрагивая образовательный процесс, потому что мы знаем: дорога занимает много времени. Также действуют наши объединения по интересам, которые представляют центр физического развития Московского района.