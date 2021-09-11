«Благодаря нам наш город чистый». В чём сложность работы водителем мусоровоза? Пообщались с лучшим специалистом Минска

Новости Беларуси. Празднование дня города подходит к кульминации, и она будет красочной. Сейчас внимание приковано к площадке в парке Янки Купалы. Там проходит праздничный концерт и вручение наград лауреатам конкурса «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент:

В 2021 году такой награды удостоены 28 лучших специалистов. Нам удалось с ними пообщаться.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Это важный конкурс, потому что это конкурс именно профессионального мастерства, где люди оцениваются по их профессиональным качествам. Он имеет две составляющие – это теоретическая и практическая часть. Люди, которые занимают места, – это мастера, у которых золотые руки в своей профессии. Изначально планировалась рабочая профессия, он набрал большую популярность, и сегодня здесь есть и учителя, и врачи – они тоже профессионалы в своем деле. Это очень важно, потому что именно этим конкурсом мы стараемся подстегнуть рабочие профессии, уважение к рабочей профессии, которого сегодня, к сожалению, не так много. И очень приятно, когда рабочие профессии выходят на сцену, получая подарки, цветы из рук руководства города. Это опять же мы подчеркиваем важность данных профессий в Минске.

Наталья Голубко, сотрудник Детской школы искусств № 1 Минска:

Невероятно люблю свою профессию и отдаю ей очень много времени, сил. Люблю детей, люблю музыку. Сегодня меня переполняет чувство гордости за то, что все-таки жюри сочло возможным вручить эту награду, «Мастер года», мне.