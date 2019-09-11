«Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой
Елена Гришанова вместе с дочкой записали песню «Дыши».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор песен – Дарья Гришанова и певица – Елена Гришанова.
О чем песня «Дыши»?
Дарья Гришанова, автор песен:
Это о взаимоотношениях ребенка и родителя, в данном случае, дочери и матери. И в какой-то момент я поняла, что слишком много песен про любовь женщины к мужчине и наоборот, либо это будет взаимная, либо неразделенная любовь, но не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни.
Она автобиографическая?
Дарья Гришанова:
Да.
Кто автор песни?
Дарья Гришанова:
Это все я.
Елена Гришанова, певица:
В песне «Дыши» есть такие моменты мило наивные, но эта песня автобиографичная, а там это правильно. Я не говорю о том, что где-то что-то нужно там менять, чтобы это было в тренде.
Будет ли клип?
Елена Гришанова:
Очень хочется. Надо делать!
Какие у вас ближайшие творческие планы?
Елена Гришанова:
Мне очень хочется, сейчас ведутся переговоры, хотим сделать несколько концертов, естественно я хочу, чтобы там присутствовала Даша, и хотелось бы, чтобы это было пронизано какой-то нашей совместной чертой, потому что это будет интересно.