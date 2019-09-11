«Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой

Елена Гришанова вместе с дочкой записали песню «Дыши». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор песен – Дарья Гришанова и певица – Елена Гришанова. О чем песня «Дыши»? Дарья Гришанова, автор песен:

Это о взаимоотношениях ребенка и родителя, в данном случае, дочери и матери. И в какой-то момент я поняла, что слишком много песен про любовь женщины к мужчине и наоборот, либо это будет взаимная, либо неразделенная любовь, но не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни.

Она автобиографическая? Дарья Гришанова:

Да. Кто автор песни? Дарья Гришанова:

Это все я. Елена Гришанова, певица:

В песне «Дыши» есть такие моменты мило наивные, но эта песня автобиографичная, а там это правильно. Я не говорю о том, что где-то что-то нужно там менять, чтобы это было в тренде. Будет ли клип? Елена Гришанова:

Очень хочется. Надо делать!