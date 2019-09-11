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  • «Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой

«Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой

11 сентября 2019 10:05
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Елена Гришанова вместе с дочкой записали песню «Дыши».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор песен – Дарья Гришанова и певица – Елена Гришанова.

О чем песня «Дыши»?

Дарья Гришанова, автор песен:
Это о взаимоотношениях ребенка и родителя, в данном случае, дочери и матери. И в какой-то момент я поняла, что слишком много песен про любовь женщины к мужчине и наоборот, либо это будет взаимная, либо неразделенная любовь, но не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни.

«Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой -1

Она автобиографическая?

Дарья Гришанова:
Да.

Кто автор песни?

Дарья Гришанова:
Это все я.

Елена Гришанова, певица:
В песне «Дыши» есть такие моменты мило наивные, но эта песня автобиографичная, а там это правильно. Я не говорю о том, что где-то что-то нужно там менять, чтобы это было в тренде.

Будет ли клип?

Елена Гришанова:
Очень хочется. Надо делать!

«Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой -4

Какие у вас ближайшие творческие планы?

Елена Гришанова:
Мне очень хочется, сейчас ведутся переговоры, хотим сделать несколько концертов, естественно я хочу, чтобы там присутствовала Даша, и хотелось бы, чтобы это было пронизано какой-то нашей совместной чертой, потому что это будет интересно.

# Белорусские исполнители # Музыка # Дарья Гришанова # Елена Гришанова # Фотофакт

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