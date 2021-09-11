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«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду

11 сентября 2021 19:43
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Новости Беларуси. Увидеть молекулы ДНК, провести эксперимент с электричеством и не только. Центральный ботанический сад 11 сентября превратился в настоящую лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приехал даже «Росатом». Что показывали на Фестивале науки в ботаническом саду Минска, рассказываем здесь.

«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду-1

Андрей Иванец, председатель совета молодых ученых НАН Беларуси:
Новинка фестиваля этого года – это фактически неделя науки, которая прошла в преддверии сегодняшнего финального дня. И каждый день, начиная с понедельника, работало большое количество локаций в различных наших учреждениях среднего и высшего образования и на базе наших научных институтов Национальной академии наук Беларуси. Все это говорит о том, что и участникам, и организаторам это интересно. Это взаимоинтересно, взаимовыгодно.

«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду-4

Анна Басалай:
Спасибо, конечно, руководству за такое приятное событие – посетить Ботанический сад, увидеть столько всего интересного. Ну, и, наверное, для ребенка мастер-класс у них понравился – он смог сам сделать голову Эйнштейна. Я думаю, что детям это запоминается.

«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду-7

На празднике работали фотозоны и интерактивные площадки для детей. Фестиваль науки в столице проходит уже в третий раз.

# День города в Минске # общество # Андрей Иванец # Анна Басалай # Фотофакт

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