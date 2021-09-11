«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду
Новости Беларуси. Увидеть молекулы ДНК, провести эксперимент с электричеством и не только. Центральный ботанический сад 11 сентября превратился в настоящую лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приехал даже «Росатом». Что показывали на Фестивале науки в ботаническом саду Минска, рассказываем здесь.
Андрей Иванец, председатель совета молодых ученых НАН Беларуси:
Новинка фестиваля этого года – это фактически неделя науки, которая прошла в преддверии сегодняшнего финального дня. И каждый день, начиная с понедельника, работало большое количество локаций в различных наших учреждениях среднего и высшего образования и на базе наших научных институтов Национальной академии наук Беларуси. Все это говорит о том, что и участникам, и организаторам это интересно. Это взаимоинтересно, взаимовыгодно.
Анна Басалай:
Спасибо, конечно, руководству за такое приятное событие – посетить Ботанический сад, увидеть столько всего интересного. Ну, и, наверное, для ребенка мастер-класс у них понравился – он смог сам сделать голову Эйнштейна. Я думаю, что детям это запоминается.
На празднике работали фотозоны и интерактивные площадки для детей. Фестиваль науки в столице проходит уже в третий раз.