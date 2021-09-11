«Он смог сам сделать голову Эйнштейна». Подводим итоги Фестиваля науки в ботаническом саду

Новости Беларуси. Увидеть молекулы ДНК, провести эксперимент с электричеством и не только. Центральный ботанический сад 11 сентября превратился в настоящую лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец, председатель совета молодых ученых НАН Беларуси:

Новинка фестиваля этого года – это фактически неделя науки, которая прошла в преддверии сегодняшнего финального дня. И каждый день, начиная с понедельника, работало большое количество локаций в различных наших учреждениях среднего и высшего образования и на базе наших научных институтов Национальной академии наук Беларуси. Все это говорит о том, что и участникам, и организаторам это интересно. Это взаимоинтересно, взаимовыгодно.