Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза

Новости Беларуси. В центре Гродно поселился Дед Мороз. Его поместье распахнуло двери для всех, кто ждет новогоднюю сказку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни волшебных огней, праздничные украшения и шоу сказочных героев – все, что нужно для детей. Программа не только развлекательная, но и образовательная. Юных белорусов знакомят с рождественскими традициями, приглашают на мастер-классы по изготовлению елочных игрушек.

У каждого есть возможность сфотографироваться с Дедом Морозом возле его ледяного трона и опустить письмо с желанием в настоящую зимнюю почту.

С дочкой пришли сюда. Все очень интересно, весело. Очень приятно, что в городе открылось такое поместье Деда Мороза.

Мне понравилось, когда мы водили хоровод и когда Дед Мороз становился с нами фоткаться.

Мы очень долго с внученькой искали, где же в городе Гродно можно организовать такое вот поместье, резиденцию. Здесь у нас очень много помощников своих, которые будут развлекать вплоть до, наверное, 13 января. Всех желающих города Гродно и не только мы ждем здесь.