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Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза

21 декабря 2020 07:40
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Новости Беларуси. В центре Гродно поселился Дед Мороз. Его поместье распахнуло двери для всех, кто ждет новогоднюю сказку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-1

Сотни волшебных огней, праздничные украшения и шоу сказочных героев – все, что нужно для детей. Программа не только развлекательная, но и образовательная. Юных белорусов знакомят с рождественскими традициями, приглашают на мастер-классы по изготовлению елочных игрушек.  

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-4

У каждого есть возможность сфотографироваться с Дедом Морозом возле его ледяного трона и опустить письмо с желанием в настоящую зимнюю почту.

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-7

С дочкой пришли сюда. Все очень интересно, весело. Очень приятно, что в городе открылось такое поместье Деда Мороза.

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-10

Мне понравилось, когда мы водили хоровод и когда Дед Мороз становился с нами фоткаться.

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-13

Мы очень долго с внученькой искали, где же в городе Гродно можно организовать такое вот поместье, резиденцию. Здесь у нас очень много помощников своих, которые будут развлекать вплоть до, наверное, 13 января. Всех желающих города Гродно и не только мы ждем здесь.

Будет ждать гостей ежедневно. В Гродно открылось поместье Деда Мороза-16

Дед Мороз в своем гродненском поместье будет ежедневно ждать гостей. Запланировано по три представления в день вплоть до Старого Нового года.

# Новый год # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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