Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания

Опаздывая на работу, даже самые честные люди становятся сказочниками. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: «Приснился страшный сон, и я боялся выйти на улицу», «Опоздал на полчаса, потому что мы все равно до 10 ничего не делаем», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Надольская, директор программы «Утро. Студия хорошего настроения» телекомпании «Столичное телевидение»:

Самые изобретательные объяснительные у журналистов. Как правило, они оправдываются, если не сняли сюжет: «Я звонил, не сняли трубку, я приезжала, а никого не было». Журналисты даже могут приехать, перепутав место съемки. Потом я пришла к выводу, что это нужно обрубить на корню раз и навсегда. Я им сказала: «Единственной причиной, по которой вы можете не снять сюжет, это смерть собеседника».