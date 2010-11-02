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Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания

02 ноября 2010 09:09
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Опаздывая на работу, даже самые честные люди становятся сказочниками. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: «Приснился страшный сон, и я боялся выйти на улицу», «Опоздал на полчаса, потому что мы все равно до 10 ничего не делаем», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Надольская, директор программы «Утро. Студия хорошего настроения» телекомпании «Столичное телевидение»:
Самые изобретательные объяснительные у журналистов. Как правило, они оправдываются, если не сняли сюжет: «Я звонил, не сняли трубку, я приезжала, а никого не было». Журналисты даже могут приехать, перепутав место съемки. Потом я пришла к выводу, что это нужно обрубить на корню раз и навсегда. Я им сказала: «Единственной причиной, по которой вы можете не снять сюжет, это смерть собеседника».

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-1

Александр Бруй, инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Многие инспектора ГАИ города Минска могут вспомнить такой случай: был один водитель, который ездил всегда с венком и всегда говорил, что едет на похороны. Сначала входили в положение, потом его уже начали знать в лицо.

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-4

Татьяна Подоляк, преподаватель факультета журналистики БГУ, за опоздания вместо объяснительных дает писать творческие отчеты.

Татьяна Подоляк, кандидат философских наук, доцент института журналистики БГУ:
Некоторые студенты опаздывают умышленно, чтобы потом написать отчет, выйти за трибуну, прочитать его. Некоторые даже сценки ставят.

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-7

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-9

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-11

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-13

Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания-15

# общество # Курьезы # Наталья Надольская

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