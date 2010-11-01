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Игра «Зарница» прошла в Заводском районе на базе 2-ой инженерной бригады

01 ноября 2010 19:20
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130 школьников Заводского района собрала военно-патриотическая игра «Зарница». На базе 2-ой инженерной бригады ребята демонстрировали навыки боевого искусства.

Участники ставили рекорды в метании гранат, преодолевали барьеры на полосе препятствий, спасали раненых и работали с миноискателями, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».

Вадим Матюш, заместитель начальника 2-ой инженерной бригады ордена красной звезды Вооруженных сил Республики Беларусь: 
Наши цели – это, в первую очередь, повышение престижа службы в армии среди детей и подростков, так как они будущие призывники. Как спортивная составляющая – это популяризация здорового образа жизни, который является ключом к успеху во всех делах.

# общество

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