Игра «Зарница» прошла в Заводском районе на базе 2-ой инженерной бригады

130 школьников Заводского района собрала военно-патриотическая игра «Зарница». На базе 2-ой инженерной бригады ребята демонстрировали навыки боевого искусства.

Участники ставили рекорды в метании гранат, преодолевали барьеры на полосе препятствий, спасали раненых и работали с миноискателями, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».

Вадим Матюш, заместитель начальника 2-ой инженерной бригады ордена красной звезды Вооруженных сил Республики Беларусь:

Наши цели – это, в первую очередь, повышение престижа службы в армии среди детей и подростков, так как они будущие призывники. Как спортивная составляющая – это популяризация здорового образа жизни, который является ключом к успеху во всех делах.