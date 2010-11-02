Митрополит Минский и Слуцкий Филарет выскажет свое мнение о судьбе Каложской церкви в Гродно

Первого ноября он возглавит божественную литургию в Каложской церкви в Гродно. Это одна из самых древних православных святынь Беларуси, единственный памятник гродненской архитектурной школы XII века, сохранившийся до наших дней.

В XIX столетии во время большого паводка Неман подмыл один из склонов и южная стена храма обвалилась в воду. Ее заменили на деревянную. С тех пор о необходимости реставрации уникального памятника заговорили всерьез. Однако мнения историков разделились. Некоторые ученые считают, что церковь нужно оставить в ее нынешнем виде. Свое мнение выскажет сегодня Владыка Филарет. Митрополит встретится с проектировщиками и строителями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».