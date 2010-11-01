Общественный транспорт Минска стал ходить с меньшими интервалами

С ноября минчанам не придется проводить много времени на остановках. Парк общественного транспорта Минска сегодня увеличился почти на 30 машин.

И без того большая семья четырёхколесных пополнилась 16 автобусами, 10 троллейбусами и тремя трамваями. Стали ходить чаще и поезда в метро, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».

Григорий Якимков начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Поезда стали ходить чаще на 5 секунд. В перспективе, если до конца года получим 3 оставшихся состава, то возможно введение двухминутного интервала по второй линии. Если не успеем в этом году, то в 2011 году, в феврале, может, чуть позже.