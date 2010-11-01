Прямой эфир

Общественный транспорт Минска стал ходить с меньшими интервалами

01 ноября 2010 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С ноября минчанам не придется проводить много времени на остановках. Парк общественного транспорта Минска сегодня увеличился почти на 30 машин.

И без того большая семья четырёхколесных пополнилась 16 автобусами, 10 троллейбусами и тремя трамваями. Стали ходить чаще и поезда в метро, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».

Григорий Якимков начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:
Поезда стали ходить чаще на 5 секунд. В перспективе, если до конца года получим 3 оставшихся состава, то возможно введение двухминутного интервала по второй линии. Если не успеем в этом году, то в 2011 году, в феврале, может, чуть позже.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Игра «Зарница» прошла в Заводском районе на базе 2-ой инженерной бригады
01 ноября 2010 19:20

Игра «Зарница» прошла в Заводском районе на базе 2-ой инженерной бригады

Посетителями белорусского павильона в Шанхае стали 5.5 миллионов человек
01 ноября 2010 19:17

Посетителями белорусского павильона в Шанхае стали 5.5 миллионов человек

01 ноября 2010 19:12

На белорусско-литовской границе на Деды открылись упрощенные пункты пропуска