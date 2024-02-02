Спросили мнение женщин о новых исследованиях при диспансеризации: «Это обязательно нужно всем»

В Беларуси с начала 2024 года расширен перечень исследований для обязательной диспансеризации. Одной из форм стала ПЦР-диагностика для женщин на вирус, который является своеобразным маркером онкозаболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лаборатории уже приступили к работе, которой значительно прибавилось.

В день на базе диспансера проводят около 300 ПЦР-исследований на вирус для всей Брестской области: от Барановичей до Столина. Количество запросов будет только расти: ведь в группу риска входят женщины от 30 до 60 лет, а анализ будут проводить каждые пять лет.

Кристина П ротосовицкая, корреспондент: И сама диспансеризация, и дополнительные исследования к ней – это все шаги для того, чтобы быть здоровыми. Мы решили спросить мнение самих женщин на этот счет.

Можно выявить болезни, о которых не знаешь. Это обязательно нужно всем, особенно молодежи.

В наше время после ковида очень много онкологических заболеваний вылазит. Я думаю, что лучше на ранней стадии это дело присечь.

Я считаю, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем. Потому что это не только ее здоровье, но и здоровье ее ребенка.

Если раньше ПЦР-исследования на вирус папилломы человека делали только по назначению врача, теперь практика обширная. Во всем мире это один из ключевых факторов ранней диагностики рака у женщин. И за это там готовы платить, в Беларуси же все расходы покрывает государство. За последние 10 лет число заболеваний раком шейки матки удалось снизить. Например, в Брестской области практически на треть. Впрочем о капитуляции болезни говорить не приходится.