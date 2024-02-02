Теперь белорусы могут пройти медосмотры в клиниках при предприятиях и организациях

Медицинская аккредитация, развитие диспансеризации, университетские клиники. В Беларуси вступили в силу изменения в законы по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медицинская аккредитация, развитие диспансеризации, университетские клиники. В Беларуси вступили в силу изменения в законы по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые новшества связаны с медосмотрами. В стране станет больше медучреждений, где граждане смогут пройти диагностику. Таким правом наделили, например, медсанчасти и клиники, которые относятся к предприятиям и организациям. Это поможет увеличить доступность медпомощи для населения и одновременно разгрузить поликлиники. А кроме того, в разы увеличиваются шансы обнаружения заболеваний на ранней стадии.
В Беларуси урегулировали вопрос аккредитации медучреждений.
Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Та концепция, которая сейчас реализована в рамках этих медосмотров на предприятиях и так далее – это, с одной стороны, разгрузка поликлиник – это понятно. С другой стороны, это возможность увеличить охват и увеличить возможность пройти этот медосмотр в обозримо короткие сроки. И, соответственно, это просто реализация концепции профилактической направленности здравоохранения.
Напомним, задачу сделать медицину не только качественной, но и доступной для населения, в первую очередь для жителей регионов и сельской местности, поставил Александр Лукашенко. 25 января эти поручения вновь были озвучены главой государства новому министру здравоохранения.