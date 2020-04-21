«Самому пилить ни в коем случае нельзя». Что делать, если мешает дерево

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Кузьмич.

Удаление деревьев – звучит ужасно, хотя бывают такие ситуации, когда человеку мешает дерево по той или иной причине, он хочет от него избавиться и спилить. Что нужно знать перед тем, как заниматься такими действиями?

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Перед тем, как приступать к вырубке дерева, нужно определить, во-первых, на чьей территории, на чьей земле оно произрастает. Если оно растет на земельном участке гражданина, предоставленном для строительства жилого дома, для садоводства, для огородничества, то такое дерево гражданин может удалять по своему усмотрению. Если же оно растет на землях общего пользования, землях других землепользователей, то для его удаления нужно обратиться в соответствующую организацию.

Можно ли самовольно сажать деревья возле многоквартирных жилых домов