Можно ли самовольно сажать деревья возле многоквартирных жилых домов

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: Посадка деревьев на территориях общего пользования вблизи многоквартирных жилых домов гражданами не запрещена, но, конечно, лучше эти работы делать организованно. Нужно обратиться в жилищный кооператив или в товарищество собственников с тем, чтобы в свою очередь этот кооператив обратился в организацию, которая отвечает за эту территорию, и в очередной благоприятный для посадки деревьев период – это весной или осенью организованно эти деревья посадить, потому что если гражданин посадит дерево по своему усмотрению, он может его посадить на каких-то участках, которые находятся под инженерными сетями или рядом со зданиями, сооружениями. Дерево, когда вырастет, будет препятствовать этим зданиям, и его придется просто удалить.

Можно ли самовольно сажать дерево вблизи многоквартирных домов, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Закон это не нарушает, но есть рекомендация, что лучше это делать по согласованию?

Андрей Кузьмич:

Да, закон о растительном мире предусматривает, что на территориях общего пользования садить деревья нужно организованно.