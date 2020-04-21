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Можно ли самовольно сажать деревья возле многоквартирных жилых домов

21 апреля 2020 10:54
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Можно ли самовольно сажать дерево вблизи многоквартирных домов, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:  
Посадка деревьев на территориях общего пользования вблизи многоквартирных жилых домов гражданами не запрещена, но, конечно, лучше эти работы делать организованно. Нужно обратиться в жилищный кооператив или в товарищество собственников с тем, чтобы в свою очередь этот кооператив обратился в организацию, которая отвечает за эту территорию, и в очередной благоприятный для посадки деревьев период – это весной или осенью организованно эти деревья посадить, потому что если гражданин посадит дерево по своему усмотрению, он может его посадить на каких-то участках, которые находятся под инженерными сетями или рядом со зданиями, сооружениями. Дерево, когда вырастет, будет препятствовать этим зданиям, и его придется просто удалить.  

Можно ли самовольно сажать деревья возле многоквартирных жилых домов-1

Закон это не нарушает, но есть рекомендация, что лучше это делать по согласованию?  

Андрей Кузьмич:
Да, закон о растительном мире предусматривает, что на территориях общего пользования садить деревья нужно организованно.  

Полную версию интервью смотрите в видеоматериале.  

# Озеленение # общество # Андрей Кузьмич # Фотофакт # общество

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