В Мадриде до +22°С, в Москве до +7°С – какую погоду ждать в Европе?

Свежий климатический расклад по Европе – в программе «Плюс-минус».
Свежий климатический расклад по Европе – в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +11°С. Достаточно хмуро встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +10 °С, осадков при этом не предвидится. Ясно, малооблачно и до 17 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде до 22, порадует не только температурный показатель, но и ясный настрой небес.
Столицу Болгарии ожидает переменная облачность и 15 градусов выше ноля. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +12 °С. Преимущественно ясно и в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 17 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. И снова контрасты. В Риге ожидается дождь и мокрый снег, воздух прогреется всего до 3 градусов выше нуля в дневное время суток. До +4 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе будет преимущественно пасмурно, а также небольшой дождь. В Варшаве +7 °С, хмуро, осадков не предвидится. Дождь и на 12 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до 7 со знаком плюс, погода будет хмурая. Дополнит общую картину небольшой дождь.
Конец марта будет теплым! Прогноз погоды в Беларуси. Читайте здесь.