В Мадриде до +22°С, в Москве до +7°С – какую погоду ждать в Европе?

Свежий климатический расклад по Европе – в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +11°С. Достаточно хмуро встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +10 °С, осадков при этом не предвидится. Ясно, малооблачно и до 17 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде до 22, порадует не только температурный показатель, но и ясный настрой небес.

Столицу Болгарии ожидает переменная облачность и 15 градусов выше ноля. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +12 °С. Преимущественно ясно и в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 17 градусов.