Новости экономики за 16.02.2024

Венгерский бизнес заинтересован в биржевой торговле с Беларусью. Какую продукцию хотят импортировать? Как изменились реальные доходы белорусов – озвучим последние данные от Белстата. И какой новый регион Беларуси появился на карте полетов Национального авиаперевозчика?

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ ПО ТЕМПАМ РОСТА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В ЕАЭС