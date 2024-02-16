Новости экономики за 16.02.2024
Венгерский бизнес заинтересован в биржевой торговле с Беларусью. Какую продукцию хотят импортировать? Как изменились реальные доходы белорусов – озвучим последние данные от Белстата. И какой новый регион Беларуси появился на карте полетов Национального авиаперевозчика?
Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ ПО ТЕМПАМ РОСТА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В ЕАЭС
Беларусь вышла в лидеры по темпам роста сельхозпроизводства среди партнеров по ЕАЭС – таковы итоги 2023 года. На втором месте Кыргызстан, Армения осталась на прежнем уровне, а вот в России и Казахстане динамика сельхозпроизводства снизилась. По выпуску конкретных видов продукции Беларусь находится в тройке лидеров. Например, по молоку – на втором, а по мясу и производству яиц – на третьем. В январе 2024-го рост производства в отечественном АПК значительно ускорился и составил +4,3 % в сопоставимых ценах к январю 2022 года.
Самолеты «Белавиа» будут летать по маршруту Брест – Москва с 3 апреля.
ВЕНГЕРСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ С БЕЛАРУСЬЮ
Венгерский бизнес заинтересован в биржевой торговле сельхозпродукцией с Беларусью. Особый интерес для деловых кругов представляет свекловичная меласса, которую производят белорусские сахарные заводы. Эта продукция пользуется высоким спросом на венгерском рынке, поэтому организация ее поставок позволит существенно увеличить биржевой товарооборот между странами. Кроме того, есть интерес к закупкам рапсового масла и кожи «вет-блю».
Белстат: реальные доходы белорусов выросли более чем на 6% за 2023 год.