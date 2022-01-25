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Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка

25 января 2022 08:01
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Новости Беларуси. Титул «Королева студенчества Союзного государства – 2021» завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева.  

Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка-1

Финал юбилейного 30-го российско-белорусского конкурса красоты и творчества «Королева студенчества – 2021» прошел 24 января в Ставрополе. В состав участниц конкурса вошли 12 победительниц национальных этапов конкурса Беларуси и России.  

Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка-4

Финалистки сразились в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, дефиле в свадебных платьях, национальных костюмах и вечерних нарядах.  

Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка-7

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:  
Это уже 30-й, юбилейный конкурс «Королева студенчества». Очень здорово, что вместе с правительством Ставрополя, Российским союзом молодежи БРСМ проводит это мероприятие в начале года. Это дает импульс развитию двусторонних взаимоотношений. И конечно, тот заряд позитивный при общении с девушками говорит о том, что судить будет достаточно тяжело. Девушки заряжены, они хотят стать первыми. Но они уже победительницы.  

Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка-10

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:  
Такие конкурсы всегда, во-первых, для личностного роста нужно рассматривать. Во-первых, это уверенность в себе, ты понимаешь, что ты участвуешь в конкурсе красоты, ты понимаешь, что ты красивая, все это оценивают. И ты в том числе повышаешь себе этим самооценку, какие-то интересные навыки. Ты раскрываешь свой талант, потенциал, показываешь себя.  

Самой красивой девушкой Союзного государства признана белорусская студентка-13

Организаторами конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи.  

# Конкурс красоты # общество # Виктория Воробьева # Александр Лукьянов # Божена Еремич # Фотофакт

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