Самое слабое место рук – запястный канал. К чему может привести офисный синдром и как его избежать?
Наши руки ежедневно испытывают физические нагрузки. Но и у них есть свое слабое место – это запястный канал. К слову, среди заболеваний периферической нервной системы около 40 % занимает синдром запястного канала или, как еще его называют, офисный синдром.
Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Синдром запястного канала – это сдавление срединного нерва в области запястья или так называемого карпального либо запястного канала. Карпальный канал образован костями и поперечной связкой запястья. Размер этого канала очень узкий – до 3 сантиметров, и в этом канале проходит не только срединный нерв, но и сухожилия сгибателей пальцев кисти. Чаще всего синдром карпального канала возникает у женщин. Частота встречаемости данного синдрома – 150 случаев на 100 тысяч населения.
Также этот недуг считается профессиональным у работников, выполняющих монотонные движения кисти. К наиболее распространенным причинам относят гормональные нарушения – беременность или менопаузу – артрозные изменения и травмы.
Екатерина Щерба:
У пациента возникает чувство онемения, покалывания, чувство увеличения в объеме первых трех пальцев кисти. Чаще всего эти симптомы возникают в ночное время либо ближе к утру, что заставляет пациентов просыпаться, трясти рукой, встряхивать, чтобы уменьшить данные симптомы онемения либо парестезии. В более запущенных стадиях для пациентов характерны двигательные либо вазотрофические нарушения. Это проявляется слабостью первых трех пальцев кисти, а также мы можем отмечать высыхание возвышения первого пальца кисти.
На начальной стадии заболевания присутствуют только симптомы нарушения чувствительности рук, но в дальнейшем они становятся постоянными, при прогрессировании синдрома появляется слабость мышц. Бездействие может привести к невозможности нормально пользоваться рукой, вплоть до развития специфичной формы кисти, которую еще называют «обезьянья лапа».
Екатерина Щерба:
Для диагностики синдрома карпального канала прежде всего имеет значение анамнез пациента. Могут проводиться провокационные тесты, к примеру, перкуссия в области срединного нерва. Длительная перкуссия до минуты может запускать ощущение онемения либо покалывания в области первых трех пальцев и частично четвертого пальца кисти.
Также может использоваться симптом Галена. То есть мы соприкасаем тыльной поверхностью ладони, удерживаем в течение минуты и также отмечаем у пациента наличие онемения по трем пальцам кисти. И манжеточный тест. Чаще всего в лечении синдрома карпального нервного канала используется консервативная терапия, когда это легкая степень повреждения нерва. Когда же мы имеем более выраженные неврологические симптомы, то лучше всего использовать оперативное лечение, так как это достоверно улучшает клинику пациента и, соответственно, самочувствие. Использование различных методов лечебной физкультуры, нестероидных противовоспалительных препаратов, витаминов группы В либо других стимуляторов не доказало свою эффективность, поэтому малоэффективно в отношении данного туннельного синдрома.
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