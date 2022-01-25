Самое слабое место рук – запястный канал. К чему может привести офисный синдром и как его избежать?

Наши руки ежедневно испытывают физические нагрузки. Но и у них есть свое слабое место – это запястный канал. К слову, среди заболеваний периферической нервной системы около 40 % занимает синдром запястного канала или, как еще его называют, офисный синдром.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Синдром запястного канала – это сдавление срединного нерва в области запястья или так называемого карпального либо запястного канала. Карпальный канал образован костями и поперечной связкой запястья. Размер этого канала очень узкий – до 3 сантиметров, и в этом канале проходит не только срединный нерв, но и сухожилия сгибателей пальцев кисти. Чаще всего синдром карпального канала возникает у женщин. Частота встречаемости данного синдрома – 150 случаев на 100 тысяч населения.

Также этот недуг считается профессиональным у работников, выполняющих монотонные движения кисти. К наиболее распространенным причинам относят гормональные нарушения – беременность или менопаузу – артрозные изменения и травмы. Екатерина Щерба:

У пациента возникает чувство онемения, покалывания, чувство увеличения в объеме первых трех пальцев кисти. Чаще всего эти симптомы возникают в ночное время либо ближе к утру, что заставляет пациентов просыпаться, трясти рукой, встряхивать, чтобы уменьшить данные симптомы онемения либо парестезии. В более запущенных стадиях для пациентов характерны двигательные либо вазотрофические нарушения. Это проявляется слабостью первых трех пальцев кисти, а также мы можем отмечать высыхание возвышения первого пальца кисти.

На начальной стадии заболевания присутствуют только симптомы нарушения чувствительности рук, но в дальнейшем они становятся постоянными, при прогрессировании синдрома появляется слабость мышц. Бездействие может привести к невозможности нормально пользоваться рукой, вплоть до развития специфичной формы кисти, которую еще называют «обезьянья лапа».

Екатерина Щерба:

Для диагностики синдрома карпального канала прежде всего имеет значение анамнез пациента. Могут проводиться провокационные тесты, к примеру, перкуссия в области срединного нерва. Длительная перкуссия до минуты может запускать ощущение онемения либо покалывания в области первых трех пальцев и частично четвертого пальца кисти.