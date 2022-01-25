Правительство ограничило предельные цены на овощи и яблоки. И вот почему

Новости Беларуси. Совет министров Беларуси вводит предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки до мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавать дороже запрещено картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки. Ужесточения подходов обусловлены защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая прошлого года, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах.