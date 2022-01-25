Прямой эфир

Правительство ограничило предельные цены на овощи и яблоки. И вот почему

25 января 2022 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совет министров Беларуси вводит предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки до мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство ограничило предельные цены на овощи и яблоки. И вот почему-1

Продавать дороже запрещено картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки. Ужесточения подходов обусловлены защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая прошлого года, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 22 февраля. ЦИК огласил даты досрочного голосования на референдуме
25 января 2022 07:25

С 22 февраля. ЦИК огласил даты досрочного голосования на референдуме

Приглашены 250 учёных. Президент проведёт торжественную церемонию награждения
25 января 2022 07:19

Приглашены 250 учёных. Президент проведёт торжественную церемонию награждения

Профсоюз наблюдатель на референдуме – хорошо или плохо? Мнение зампредседателя Федерации
24 января 2022 20:42

Профсоюз наблюдатель на референдуме – хорошо или плохо? Мнение зампредседателя Федерации