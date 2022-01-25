С 22 февраля. ЦИК огласил даты досрочного голосования на референдуме

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к историческому референдуму по внесению поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная избирательная комиссия огласила даты, кроме основного дня, когда можно будет выразить свое мнение. На референдуме – так же, как и на выборах – предусматривается досрочное голосование.