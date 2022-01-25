С 22 февраля. ЦИК огласил даты досрочного голосования на референдуме

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к историческому референдуму по внесению поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к историческому референдуму по внесению поправок в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральная избирательная комиссия огласила даты, кроме основного дня, когда можно будет выразить свое мнение. На референдуме – так же, как и на выборах – предусматривается досрочное голосование.
Время такое же – с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 со вторника по субботу и в воскресенье – основной день голосования.