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Чем чреваты медиавбросы и как найти достоверный источник информации? Анонс ток-шоу «По существу»

02 октября 2022 11:05
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Новости Беларуси. Информационная наводка по точкам психологического невозврата. Военно-политическая обстановка сродни патогена, где фейк-возбудители могут привести к инфицированию всего общества.

Анонс площадки «По существу» в программе «Неделя» на СТВ.

Чем чреваты медиавбросы и как найти достоверный источник информации? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти достоверный источник информации? Чем отличается сарафанное радио от официального? И кому и почему выгодно нажимать на болевые точки ньюс-потребителя? Медиабоссы, силовики, народные избранники с профилем и профайлер вместе с Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым 3 октября в прайм-тайме на СТВ отправят в отставку истинную ложь под грифом милитари. Включайте единственное ток-шоу в стране, которое работает в прямом эфире.

«По существу» стартует в понедельник, 3 октября, в 18:30.

# Государственная информационная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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