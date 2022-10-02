Чем чреваты медиавбросы и как найти достоверный источник информации? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Информационная наводка по точкам психологического невозврата. Военно-политическая обстановка сродни патогена, где фейк-возбудители могут привести к инфицированию всего общества.
Анонс площадки «По существу» в программе «Неделя» на СТВ.
Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти достоверный источник информации? Чем отличается сарафанное радио от официального? И кому и почему выгодно нажимать на болевые точки ньюс-потребителя? Медиабоссы, силовики, народные избранники с профилем и профайлер вместе с Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым 3 октября в прайм-тайме на СТВ отправят в отставку истинную ложь под грифом милитари. Включайте единственное ток-шоу в стране, которое работает в прямом эфире.
«По существу» стартует в понедельник, 3 октября, в 18:30.