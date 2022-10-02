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Дожди, туман, сильный ветер – 3 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

02 октября 2022 10:41
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Новости Беларуси. Осень в Беларуси уходит в оранжевый фон. И дело не в оттенках природы. Синоптики предупредили о сложных метеоусловиях на 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожди, туман, сильный ветер – 3 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Объявлен предпоследний уровень опасности. Ожидаются дожди, в некоторых районах продолжительные. Ночью и утром страну будет окутывать туман. Ветер прогнозируется северный и северо-западный. При этом местами порывы будут достаточно сильными.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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