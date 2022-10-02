Национальный статистический комитет: 87% школьных учителей – женщины

Новости Беларуси. Принято считать, что учитель – это не профессия, а призвание. Именно педагоги своим ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в развитие общества и государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От их профессионализма и житейской мудрости во многом зависит будущий успех учащихся, а значит и судьбы подрастающих белорусов. Нередко, например, приходится слышать о роли первого учителя в судьбе человека. В последние годы все больше молодых людей выбирают для себя эту благородную миссию – быть педагогом. Кстати, чаще всего в сферу образования идут женщины. По данным Нацстата, почти 87 % всех школьных учителей – представительницы прекрасной половины. При этом около 8 % педагогов имеют первую или высшую квалификационную категорию.