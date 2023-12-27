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Белорусские полярники исследовали малоизученный район Антарктиды

27 декабря 2023 06:15
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В Антарктиде продолжается работа 16-й белорусской экспедиции. Ее сотрудники совершили наземный научный поход в малоисследованный район «Горы Коновалова», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские полярники исследовали малоизученный район Антарктиды-1

Передвижение вели на двух единицах транспорта, оборудованных системами GPS-навигации, средствами спутниковой и УКВ-связи. Во время похода сделаны фотографии, видео, произведен отбор проб снежного покрова, в ручном режиме опорные точки закреплены на местности маркерами с государственной символикой Беларуси.

Белорусские полярники исследовали малоизученный район Антарктиды-4

Общая протяженность маршрута составила 70 километров. Полученные предварительные результаты позволяют оценивать данный район в качестве перспективной зоны интереса белорусских ученых.

# Антарктида # общество

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