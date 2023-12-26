«Это наша Венеция». В Гомельской области талые воды затопили частные дома и подворья

Новости Беларуси. В Гомельской области от талых и паводковых вод пострадало 42 дома и 71 подворье. Пока ситуация не сравнима с той, что охватила юго-восток страны прошлой зимой, но поводы для беспокойства есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Корольчук погрузилась в проблему.

Жительницы улицы Свердлова сестры Барановы в числе пострадавших от зимних подтоплений. Первыми «жертвами» талых вод стали участки, построенные на осушенных территориях.

Надежда Баранова, жительница Гомеля:

Это наша Венеция, вот соседи, тоже тонут, как и мы. У них теплицы в воде. Все в воде. Пройти невозможно. Собаку закрыла в сарае, потому что будка утонула в воде.

Себя называют не иначе как «люди на болоте», а в сложившейся ситуации винят новые застройки. Говорят, что до их появления у воды был выход в водоем. С такой же проблемой столкнулись и владельцы участков по улицам Володарского, Кооперативной и Шандалова. У частной застройки нет ливневой канализации, а ее прокладка – дело затратное, бюджетом на следующий год не запланирована.