Более 140 бригад восстанавливают подачу электричества в Гомельской области

Восстановлением подачи электричества потребителям в Гомельской области занимаются 148 аварийно-ремонтных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восстановлением подачи электричества потребителям в Гомельской области занимаются 148 аварийно-ремонтных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Жлобинском и Речицком районах, где еще выполнены не все заявки от населения, энергетики ориентированы снять проблемные вопросы в течение этого дня. Такое поручение прозвучало на сегодняшнем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды с участием министра энергетики Беларуси.