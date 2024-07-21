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Более 140 бригад восстанавливают подачу электричества в Гомельской области

21 июля 2024 13:37
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Восстановлением подачи электричества потребителям в Гомельской области занимаются 148 аварийно-ремонтных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 140 бригад восстанавливают подачу электричества в Гомельской области-1

В Жлобинском и Речицком районах, где еще выполнены не все заявки от населения, энергетики ориентированы снять проблемные вопросы в течение этого дня. Такое поручение прозвучало на сегодняшнем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды с участием министра энергетики Беларуси.

# Электроснабжение # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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