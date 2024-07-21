Более 140 бригад восстанавливают подачу электричества в Гомельской области

В Жлобинском и Речицком районах, где еще выполнены не все заявки от населения, энергетики ориентированы снять проблемные вопросы в течение этого дня. Такое поручение прозвучало на сегодняшнем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды с участием министра энергетики Беларуси.