«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?

– С 11 на 12 марта мы пошли ночевать к себе на 9-й этаж, постелили в тамбуре, легли. Муж, я и сын. Где-то в полтретьего ночи я проснулась от взрыва, но он какой-то был странный. И проснулась от того, что у меня запекло ногу. Темно, перед глазами шар с мелкими частичками и тишина. Потом оказалось, что муж сразу погиб, а я поняла, что я не встану на ногу, попросила сына спуститься к соседям в подвал. Сын сходил за соседями. У меня было сильное ранение, открытый перелом верхней части бедра, а у ребенка ноги и на плече ожог. Спасибо свекру, он нашел машину, меня отвезли в 4-ю горбольницу. Там тоже был ад. Операцию мне сделали, ногу сохранили. Я благодарна. А сын остался с бабушкой и дедушкой. Бабушка сидела с братом и сестрой Артема двоюродными, они 40 дней просидели. А из-за того, что у Артема гнили ноги, поэтому он недолго сидел. В больнице медперсонал 20-го числа (врачи и основная масса) ушли. Мы остались с волонтерами и младшим персоналом. Я им тоже благодарна, потому что у нас два раза еда была. Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе, это божественно. Второго числа в больницу зашли ВСУ, повыбивали забитые окна, отстрелялись и убежали. Меня уже шестого числа на БТР сверху, жуть… Едешь сверху, мало того, что ты боишься, везде такие руины, все разрушено, ужас…