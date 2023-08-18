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«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?

18 августа 2023 10:00
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– С 11 на 12 марта мы пошли ночевать к себе на 9-й этаж, постелили в тамбуре, легли. Муж, я и сын. Где-то в полтретьего ночи я проснулась от взрыва, но он какой-то был странный. И проснулась от того, что у меня запекло ногу. Темно, перед глазами шар с мелкими частичками и тишина. Потом оказалось, что муж сразу погиб, а я поняла, что я не встану на ногу, попросила сына спуститься к соседям в подвал. Сын сходил за соседями. У меня было сильное ранение, открытый перелом верхней части бедра, а у ребенка ноги и на плече ожог. Спасибо свекру, он нашел машину, меня отвезли в 4-ю горбольницу. Там тоже был ад. Операцию мне сделали, ногу сохранили. Я благодарна. А сын остался с бабушкой и дедушкой. Бабушка сидела с братом и сестрой Артема двоюродными, они 40 дней просидели. А из-за того, что у Артема гнили ноги, поэтому он недолго сидел. В больнице медперсонал 20-го числа (врачи и основная масса) ушли. Мы остались с волонтерами и младшим персоналом. Я им тоже благодарна, потому что у нас два раза еда была. Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе, это божественно. Второго числа в больницу зашли ВСУ, повыбивали забитые окна, отстрелялись и убежали. Меня уже шестого числа на БТР сверху, жуть… Едешь сверху, мало того, что ты боишься, везде такие руины, все разрушено, ужас…

«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?-1

– Вначале нас отвезли в Безыменное, там сказали, что не помогут. Потом мы уехали в Докучаевск, там врачи забоялись. Кто-то нам сдал квартиру в Донецке, там мы купили карточку «Феникс», приехали в Мариуполь, узнали все номера больниц. Начали узнавать по базе, где находится мама. В итоге нашли.

«Самое вкусное – это гороховый суп на глюкозе и физрастворе». Как на Донбассе спасают раненых в больнице?-4

– Я была такая счастливая, что меня нашли.

«Мама, я не хочу так умирать». Жительница Донбасса рассказала про ужасные обстрелы – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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