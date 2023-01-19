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«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе

19 января 2023 12:18
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Валерия Яскевич, корреспондент:  
Эта служба и опасна, и трудна. Сотрудники МЧС без страха идут и в огонь, и в воду.  

Идут на помощь другим, а их самих оберегает современная экипировка. Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День спасателя. Старший прапорщик внутренней службы Юрий Неборский в этой профессии почти 22 года. Каким должен быть настоящий боец, знает не понаслышке.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-1

Юрий Неборский, старший прапорщик внутренней службы, старший инструктор-спасатель ПАСЧ-5 Октябрьского РОЧС г. Минска:  
Целеустремленным, выносливым. Сильным ты можешь стать с рождения, а выносливость надо тренировать. Чтобы стать нормальным специалистом, нужно лет пять, я так считаю. Все нюансы, тонкости сразу узнать нельзя. Я даже сейчас выезжаю и учусь, потому что одинаковых выездов не бывает.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-4

День спасателя празднуют сотрудники различных служб: пожаротушения, химической и радиационной безопасности, инженерных работ и многих других, чья деятельность связана с обеспечением защиты населения.  

Юрий Неборский:  
Ситуации легкими не бывают, все по-своему трудные. Самое тяжелое – это когда погибают дети, особенно когда по вине родителей. Не оставляйте детей одних никогда. Я отец, у меня четверо детей, поэтому берегите и себя, и своих детей.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-7

Федор Солтан – один из самых молодых служащих, однако уже успел зарекомендовать себя ответственным и перспективным спасателем. Когда-то в юности он сразу же понял, что свяжет дальнейшую судьбу только с этим направлением.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-10

Федор Солтан, спасатель-пожарный ПАСЧ-5 Октябрьского РОЧС г. Минска:  
Я начал свой путь со слета юных спасателей. Выступал я там спортсменом на спасении по водам. Мне очень понравился коллектив, подход. Я работаю в боевом подразделении, очень много вызовов по спасению людей. Мне нравится ощущать факт, что ты помогаешь людям.  

В наше время уже стерлись границы между понятием мужской и женской профессии. Если ты мастер своего дела, то это видно сразу. И не важно, какого ты пола. Елена Пшеничная является передовиком среди диспетчеров.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-13

Елена Пшеничная, старший прапорщик внутренней службы, диспетчер Центра оперативного управления Октябрьского РОЧС г. Минска:  
Эта служба очень важна для людей. Мы приносим им радость, спасение, положительные эмоции. Это очень достойная служба, мне она реально нравится. Уже я проработала более 20 лет, сегодня как раз передаю опыт будущим диспетчерам, выхожу на пенсию по выслуге лет.  

Ну и, конечно же, никуда без праздничного концерта. Сегодня во Дворце Республики соберутся спасатели со всей страны. Лучшие из лучших будут награждены за свои старания.   

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-16

Юрий Неборский:  
Я пожелаю им, во-первых, здоровья, поменьше всяких нестандартных ситуаций.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-19

Елена Пшеничная:  
Я желаю, чтобы все было спокойно и в семьях все благополучно.  

«Самое тяжёлое – когда погибают дети». Пожарные в День спасателя рассказали об опасной работе-22

Федор Солтан:  
Как у нас принято говорить, сухих рукавов. Ну и успехов в службе!  

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# МЧС Беларуси # общество # Юрий Неборский # Федор Солтан # Елена Пшеничная # Валерия Яскевич # Фотофакт

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