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Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?

19 января 2023 11:01
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников – Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери.  

Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?-1

Крещение – это вообще когда снисходит Божья благодать. Мечты чтобы сбывались, чтобы крещенская вода смыла все наши невзгоды, горести. Почему мы умываемся крещенской водой? Даровала нам радость, Божью благодать.  

«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска.  

Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?-4

Надежда, на все лучшее, конечно. На добро, на надежду, на любовь. Что самое главное еще у нас впереди.  

Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?-7

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# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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