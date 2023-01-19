Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников – Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери.
Крещение – это вообще когда снисходит Божья благодать. Мечты чтобы сбывались, чтобы крещенская вода смыла все наши невзгоды, горести. Почему мы умываемся крещенской водой? Даровала нам радость, Божью благодать.
«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска.
Надежда, на все лучшее, конечно. На добро, на надежду, на любовь. Что самое главное еще у нас впереди.
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