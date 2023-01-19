Чтобы крещенская вода смыла все невзгоды. Что верующие желают белорусам на Богоявление?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников – Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крещение – это вообще когда снисходит Божья благодать. Мечты чтобы сбывались, чтобы крещенская вода смыла все наши невзгоды, горести. Почему мы умываемся крещенской водой? Даровала нам радость, Божью благодать.