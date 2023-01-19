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На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех

19 января 2023 10:49
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Новости Беларуси. Расширение сбыта и импортозамещение. В Гомельской области 19 января открыли новый производственный цех на заводе сухого обезжиренного молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в Октябрьском.  

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех-1

Теперь готовую продукцию там будут фасовать не только в промышленную, но и в потребительскую тару весом до килограмма. Это позволит заводу работать напрямую, без посредников, с торговыми сетями и увеличить рентабельность продаж.  

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех-4

Владимир Луцкий, управляющий заводом сухого обезжиренного молока:  
Данная линия нам позволяет более глубоко перерабатывать наше сухое молоко и ближе быть к потребителю. Дело в том, что сухое обезжиренное молоко – мы много испытаний проводили, чтобы получилось именно на нашем сухом, чтобы не на покупном, а на нашем, собственного производства. Это позволяет снизить себестоимость, и сегодня мы добились такого качества.  

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех-7

В сутки в Октябрьском могут выпускать более 7 тонн сухого молока. Предприятие экспортоориентированное – около 80 % продукции отправляется за рубеж. В основном в Россию и Казахстан.  

На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Луцкий # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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