В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске

Новости Беларуси. В первые часы 2021 года в нашей стране появились на свет 53 малыша: 24 мальчика и 29 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый маленький белорус 2021-го родился в Витебском областном клиническом роддоме буквально под бой курантов – в 0 часов 1 минуту. Малышу уже дали имя Рома. И он настоящий богатырь: вес ребенка – 3 килограмма 910 граммов, а рост – 53 сантиметра. У родителей новорожденного это первенец, в ближайшее время Романа вместе с мамой будут готовить к выписке.

Ирина Жовницкая, акушер-гинеколог Витебского областного клинического родильного дома:

Мамочка и ребенок чувствуют хорошо, в удовлетворительном состоянии. У мамочки это были первые роды, роды прошли без осложнений, все хорошо, замечательно.