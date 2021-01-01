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В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске

01 января 2021 12:16
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Новости Беларуси. В первые часы 2021 года в нашей стране появились на свет 53 малыша: 24 мальчика и 29 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске-1

Первый маленький белорус 2021-го родился в Витебском областном клиническом роддоме буквально под бой курантов – в 0 часов 1 минуту. Малышу уже дали имя Рома. И он настоящий богатырь: вес ребенка – 3 килограмма 910 граммов, а рост – 53 сантиметра. У родителей новорожденного это первенец, в ближайшее время Романа вместе с мамой будут готовить к выписке.

В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске-4

Ирина Жовницкая, акушер-гинеколог Витебского областного клинического родильного дома:
Мамочка и ребенок чувствуют хорошо, в удовлетворительном состоянии. У мамочки это были первые роды, роды прошли без осложнений, все хорошо, замечательно.

В первые часы 2021 года в Беларуси появились на свет 53 малыша. Под бой курантов родился мальчик в Витебске-7

2021 год принес пополнение еще двум семьям Витебской области. А вот самым «детским» регионом стал Брестский – там появились на свет сразу 10 малышей: 6 мальчиков и 4 девочки.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Ирина Жовницкая # Фотофакт

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