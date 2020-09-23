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«Я после работы сразу в лес». Белорусы рассказали, как зарабатывают на грибах

23 сентября 2020 15:25
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За заботу лес щедро благодарит. Местные угодья – магнит для грибников, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

«Я после работы сразу в лес». Белорусы рассказали, как зарабатывают на грибах-1

Вот наша добыча, видите, какая красота. Буквально за час вот насобирали, я после работы сразу в лес, бегаем, сражаемся, добываем себе на зиму. Для себя, сдаем, продаем. Очень грибные места, красивые, богатые. Наверное, даже там боровичок стоит.  

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси

«Я после работы сразу в лес». Белорусы рассказали, как зарабатывают на грибах-4

Наше богатство! В Крупском районе столько людей, все приезжают сюда из Лепеля, Витебска, Борисова. Все сюда едут. Мы ж кормимся с этого леса, поэтому должны оберегать.  

То, что сейчас делают лесники, в полной мере оценят лишь следующие поколения. Дерево растет век, но вложенная работниками леса энергия непременно окупится. Не зря говорят, что лес как живой организм, чувствует хорошее отношение.   

# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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