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«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень

23 сентября 2020 15:20
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Новости Беларуси. Ученики Вилейской гимназии № 2 активно занимаются исследованием истории родных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности в материале Юлии Минич.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-1

Юлия Минич, корреспондент СТВ:
Мурожищи, Располье, Дубовое. Все это деревни Вилейского района. История родного края интересует не одно поколение. Среди них и ученики гимназии № 2.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-4

Ангелина начала интересоваться историей родного края еще с детства. И очень удачно. В этом ей помогает дедушка, он работает в гимназии учителем белорусского языка и литературы. Вместе написали исследовательскую работу. Выяснили, откуда взялись названия деревень Вилейского района. А их более четырехсот. Больше всего Ангелину интересовало название деревни Карповичи, где живет ее прабабушка.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-7

Ангелина Прохорова, ученица гимназии № 2:
Ёсць два розных тлумачэння. Вучоныя гавораць, што першага чалавека, які там пасяліўся, звалі Карп. А жыхары – ад імя жанчыны Карпіны.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-10

Вилейский район богат лесами, поэтому и в названиях населенных пунктов часто встречаются слова «лес», «луг» и «бор». Многие названия связаны с кустарниками, травами, животными. Все это и изучала девочка. Своими открытиями и выводами она охотно делится с одноклассниками и учителями.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-13

Оксана Павловская, учитель гимназии № 2:
Такія творчыя зорачкі адразу бачныя ў класе. Гэта прыклад другім вучням. Заўсёды ўважлівая, заўсёды ведае, што адказаць. Умее разважаць, а гэта вялікі плюс для нашых дзяцей. Умее рабіць вынікі.

Виктор Викторович в сфере образования почти 40 лет. За плечами около сотни совместных исследовательских работ с учениками. Есть победы, в том числе на национальном уровне. Больше всего педагога интересует краеведческое направление. Про родные места он даже пишет стихи. Таким образом, является примером для своих учеников. Их же поддерживает в исследовательской деятельности.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-16

Виктор Кажура, учитель гимназии № 2:
Звычайны ўрок:
Дзе вашыя бабулі жывуць, дзе дзядулі? Вы ведаеце іх?
Ведаем.
А дзе жывуць?
Там і там.
А чаму такое?
А не ведаем.
І вось проста прапанова дзіцяці – хай сабе не на конкурс, а для сябе, паказаць не тое, што гэта мы, а тое, што ў нас ёсць. А з гэтага свайго прапанаваць другім: паглядзіце, і ў вас жа многа цікавага, такога, можа яшчэ не адкрытае, ніхто не ведае. А мы даем магчымасць: давайце разам. Тады застанецца наша памяць.

«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень-19

Интерес к истории родных мест у молодежи не уменьшается. Информация передается от прадедов к потомкам. Таким образом пишется летопись края, которая бережно сохраняется.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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