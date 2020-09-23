«Такія творчыя зорачкі, яны адразу бачныя». Школьница из Вилейки изучает историю местных деревень

Новости Беларуси. Ученики Вилейской гимназии № 2 активно занимаются исследованием истории родных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент СТВ:

Мурожищи, Располье, Дубовое. Все это деревни Вилейского района. История родного края интересует не одно поколение. Среди них и ученики гимназии № 2.

Ангелина начала интересоваться историей родного края еще с детства. И очень удачно. В этом ей помогает дедушка, он работает в гимназии учителем белорусского языка и литературы. Вместе написали исследовательскую работу. Выяснили, откуда взялись названия деревень Вилейского района. А их более четырехсот. Больше всего Ангелину интересовало название деревни Карповичи, где живет ее прабабушка.

Ангелина Прохорова, ученица гимназии № 2:

Ёсць два розных тлумачэння. Вучоныя гавораць, што першага чалавека, які там пасяліўся, звалі Карп. А жыхары – ад імя жанчыны Карпіны.

Вилейский район богат лесами, поэтому и в названиях населенных пунктов часто встречаются слова «лес», «луг» и «бор». Многие названия связаны с кустарниками, травами, животными. Все это и изучала девочка. Своими открытиями и выводами она охотно делится с одноклассниками и учителями.

Оксана Павловская, учитель гимназии № 2:

Такія творчыя зорачкі адразу бачныя ў класе. Гэта прыклад другім вучням. Заўсёды ўважлівая, заўсёды ведае, што адказаць. Умее разважаць, а гэта вялікі плюс для нашых дзяцей. Умее рабіць вынікі. Виктор Викторович в сфере образования почти 40 лет. За плечами около сотни совместных исследовательских работ с учениками. Есть победы, в том числе на национальном уровне. Больше всего педагога интересует краеведческое направление. Про родные места он даже пишет стихи. Таким образом, является примером для своих учеников. Их же поддерживает в исследовательской деятельности.

Виктор Кажура, учитель гимназии № 2:

Звычайны ўрок:

– Дзе вашыя бабулі жывуць, дзе дзядулі? Вы ведаеце іх?

– Ведаем.

– А дзе жывуць?

– Там і там.

– А чаму такое?

– А не ведаем.

І вось проста прапанова дзіцяці – хай сабе не на конкурс, а для сябе, паказаць не тое, што гэта мы, а тое, што ў нас ёсць. А з гэтага свайго прапанаваць другім: паглядзіце, і ў вас жа многа цікавага, такога, можа яшчэ не адкрытае, ніхто не ведае. А мы даем магчымасць: давайце разам. Тады застанецца наша памяць.