Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве

На этой делянке уже подрастающие сосны. Здесь лесники помогают им тянуться к свету. Ювелирно обкашивают траву и поросль кустов вокруг, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
На этой делянке уже подрастающие сосны. Здесь лесники помогают им тянуться к свету. Ювелирно обкашивают траву и поросль кустов вокруг, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Максим Писаренко, лесник Крупского лесничества:
Рубка, рубка ухода, уход за лесными культурами, осветляем культуры. Можете обратить внимание на сосны у нас, мы осветляем их, чтобы трава не так загущала их и не придавала тень. Сосна любит солнце, она тянется кверху. Обкашиваем вокруг все, и происходит вот таким образом у нас уход за лесными культурами, мы вкладываем в это душу, мы выращиваем лес для будущего.
Мотокусторез заменяет бензопилу и топор. С таким инструментом управляться проще, но труд все равно нелегкий.
На каждого лесника 150 гектаров площадей подрастающего леса, которые требуют тщательного ухода.
Максим Писаренко:
Вот и результат моей работы: мы осветлили культуры, им ничего не мешает, теперь солнце может максимально светить на них, они тянутся к солнцу. Из-за этого будет хороший крепкий лес.