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Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве

23 сентября 2020 15:21
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На этой делянке уже подрастающие сосны. Здесь лесники помогают им тянуться к свету. Ювелирно обкашивают траву и поросль кустов вокруг, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве-1

Максим Писаренко, лесник Крупского лесничества:  
Рубка, рубка ухода, уход за лесными культурами, осветляем культуры. Можете обратить внимание на сосны у нас, мы осветляем их, чтобы трава не так загущала их и не придавала тень. Сосна любит солнце, она тянется кверху. Обкашиваем вокруг все, и происходит вот таким образом у нас уход за лесными культурами, мы вкладываем в это душу, мы выращиваем лес для будущего.  

Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве-4

Мотокусторез заменяет бензопилу и топор. С таким инструментом управляться проще, но труд все равно нелегкий.

На каждого лесника 150 гектаров площадей подрастающего леса, которые требуют тщательного ухода.  

Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве-7

Максим Писаренко:  
Вот и результат моей работы: мы осветлили культуры, им ничего не мешает, теперь солнце может максимально светить на них, они тянутся к солнцу. Из-за этого будет хороший крепкий лес.  

# Сельское хозяйство # общество # Максим Писаренко # Фотофакт

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