Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве

На этой делянке уже подрастающие сосны. Здесь лесники помогают им тянуться к свету. Ювелирно обкашивают траву и поросль кустов вокруг, сообщили в программе « Центральный регион » на СТВ.

Максим Писаренко, лесник Крупского лесничества:

Рубка, рубка ухода, уход за лесными культурами, осветляем культуры. Можете обратить внимание на сосны у нас, мы осветляем их, чтобы трава не так загущала их и не придавала тень. Сосна любит солнце, она тянется кверху. Обкашиваем вокруг все, и происходит вот таким образом у нас уход за лесными культурами, мы вкладываем в это душу, мы выращиваем лес для будущего.