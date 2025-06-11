Дзиодзина: Зеленский продемонстрировал возвращение пленных, но промолчал о телах
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Процесс примирения конфликтующих – это, как правило, обоюдное. Если встречных шагов по каким-то причинам не происходит, то столкновение интересов закономерным образом продолжается, усложняется, затягивается и нередко ужесточается. Потому как путь к примирению можно пройти только вместе, считаясь с другой стороной: интересами, чувствами и ключевыми потребностями. Повторюсь – обоюдно. Иначе любые шаги к примирению обнуляются, когда одна из сторон отступает от базовых принципов перемирия.
Подобные закономерности справедливы как при конфликте двух личностей, так и на политическом уровне. Потому как странами правят такие же люди, как мы. Хотя наблюдая за поведением отдельных представителей «в должности», возникают сомнения в человечности. И что там, за обличием есть душа. Хоть какая-то. Нет абсолютно плохих и хороших стран, не существует плохих и хороших народов, религий. Есть люди, в которых что-то сломалось. Посмотрим на мир без иллюзий.
Алена Дзиодзина:
Согласно стамбульским договоренностям, на днях начался обмен пленными. Нет никакого сомнения в том, что этих два сделанных шага с обеих сторон –хорошо. Как для тех, кто наконец вернулся домой, так и с позиции примирения Украины с Россией. Но в то же время в подвешенном состоянии есть вопрос: как же мертвые? Ведь в отличие от обмена пленными, 1 212 тел украинских тел почему-то не приняли. Как позже пояснили со стороны Киева, украинское руководство было не в курсе. Допустим, не знали. В подтверждении продолжать процесс примирения, перенесли прием тел на начало недели – крайняя дата в формате договоренностей примирения. Однако на данный момент все крайние сроки уже прошли. А тела погибших бойцов ВСУ все так и не приняли, не передали родным, не отпели и не предали земле согласно традициям. Если просмотреть, как проявляет себя президент Зеленский в своих соцсетях, то поведение странное и нетипичное. Ведь при том, что он ведет каждодневный «отчет» о наиболее важных событиях на своих аккаунтах, президент Украины продемонстрировал возвращение пленных, но промолчал о телах. Словно и не было никаких погибших бойцов «в ожидании», как и самих проблем в рамках утвержденных договоренностей не было. И вот эта особенность обращает внимание, когда невольно возникает вопрос к личностным качествам самого Зеленского и ко всем остальным, кто принимает решения в Украине. Бесспорно, обмен живыми пленными – это хорошо, но проблемы с обменом телами погибших – это достаточно плохо и для динамики примирения двух сторон, с позиции нравственной – реакция странная: делать вид, что никаких трудностей с мертвыми нет, когда они есть и значительны.