Дзиодзина: Зеленский продемонстрировал возвращение пленных, но промолчал о телах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Процесс примирения конфликтующих – это, как правило, обоюдное. Если встречных шагов по каким-то причинам не происходит, то столкновение интересов закономерным образом продолжается, усложняется, затягивается и нередко ужесточается. Потому как путь к примирению можно пройти только вместе, считаясь с другой стороной: интересами, чувствами и ключевыми потребностями. Повторюсь – обоюдно. Иначе любые шаги к примирению обнуляются, когда одна из сторон отступает от базовых принципов перемирия. Подобные закономерности справедливы как при конфликте двух личностей, так и на политическом уровне. Потому как странами правят такие же люди, как мы. Хотя наблюдая за поведением отдельных представителей «в должности», возникают сомнения в человечности. И что там, за обличием есть душа. Хоть какая-то. Нет абсолютно плохих и хороших стран, не существует плохих и хороших народов, религий. Есть люди, в которых что-то сломалось. Посмотрим на мир без иллюзий.