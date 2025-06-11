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В Верховной раде подняли вопрос о снижении рождаемости и росте смертности в стране

11 июня 2025 08:48
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В Верховной раде подняли вопрос о снижении рождаемости и росте смертности в стране-0

Депутатом Верховной рады Украины Анной Скороход поднят вопрос о росте смертности и падении рождаемости по стране. Об том пишет ТАСС.

По словам политика, на общество оказывает большое влияние количество захоронений на кладбищах, растущее на постоянной основе. Также шокирующими для Скороход представляются показатели рождаемости в стране. Она приводит в пример рождаемость в столице Украины, где количество новорожденных эквивалентно числу родов в одном роддоме ранее.

Депутат предполагает, что это может нести негативные последствия для Украины.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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