Что минчане ждут от Нового года? Атмосфера праздника возле главной ёлки

Все меньше времени остается до Нового года. По восточному календарю 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, удачу и успех. Посмотрим, что из этого списка принесут нам следующие 366 дней. Новый год уже буквально на пороге и стучится в нашу дверь. А чтобы почувствовать настроение праздника, предлагаю переместиться к главной елке страны.

На Октябрьской площади работает наша съемочная группа. Выходит на прямую связь со студией.

Добрый вечер! С наступающим! Уже чувствуется приближение нового года? Как атмосфера в праздничном Минске? У главной елки страны?