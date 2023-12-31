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Что минчане ждут от Нового года? Атмосфера праздника возле главной ёлки

31 декабря 2023 19:30
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Все меньше времени остается до Нового года. По восточному календарю 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что минчане ждут от Нового года? Атмосфера праздника возле главной ёлки-1

В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, удачу и успех. Посмотрим, что из этого списка принесут нам следующие 366 дней. Новый год уже буквально на пороге и стучится в нашу дверь. А чтобы почувствовать настроение праздника, предлагаю переместиться к главной елке страны.

На Октябрьской площади работает наша съемочная группа. Выходит на прямую связь со студией.

Добрый вечер! С наступающим! Уже чувствуется приближение нового года? Как атмосфера в праздничном Минске? У главной елки страны?

Что минчане ждут от Нового года? Атмосфера праздника возле главной ёлки-4

Диана Головач, корреспондент:
Ольга, приветствую! И вас с наступающим! До 2024 года остаются считанные часы. Сейчас мы находимся в центре новогодних празднований. Сюда пришли жители и гости столицы, чтобы провести старый год и встретить новый. Здесь развернулся настоящий сказочный городок, мимо которого никто не проходит без фото на память. Ну и кончено, каждый загадывает желание.

Каким минчане хотят видеть 2024 год, смотрите в видео.

# Новый год # общество

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