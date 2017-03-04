Самое главное – быть с людьми: чем живет современный участковый и почему у бронзового городового разные погоны

От городового, памятник которому установили в Минске и имя которого известно, от первого начальника народной милиции – Михайлова, настоящее имя которого тоже известно – за псевдонимом действовал революционер Фрунзе, до имен современных героев милиции прошло 100 лет. Главное предназначение осталось прежним – обеспечить безопасность и порядок в обществе. А что изменилось? Чем сегодня живет белорусский милиционер? Отличается ли он от киношного участкового Аниськина или героев российского сериала «Менты»? Выяснял Евгений Пустовой.

Такие сцены из боевиков на белорусских улицах – редкость. А уголовные авторитеты и рэкетиры остались в прошлом. Как и вся белорусская милиция, этот постовой на перекрестке улиц и времен всегда на посту. Образ царского городового в дни столетнего юбилея народной милиции воссоздали в мельчайших подробностях. Даже историческую деталь – разность погон сохранили.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Объясняется это очень просто. В те времена на службу в полицию брали, в основном, бывших солдат, которые возвращались с фронтов или со службы в армии. И в дань уважения этой службе они один погон оставляли армейский, а второй погон полицейский вешали. Иногда звания не совпадали.

У городового в бронзе лицо реального прототипа. Но фотографию персонажа прессе не показали. В работе милиции многое за кадром. В этом и есть профессионализм, когда работа незаметна, но видна по общей картине в обществе и на улицах. В 70-х на белорусских милиционеров равнялись коллеги со всего СССР. И уже наша милиция с точками над «і» смогла сдержать девятый вал преступности в лихих 90-х.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разгул преступности и очевидная слабость власти – такова картина начала лихих девяностых годов. Белорусскому народу понадобилась защита, понадобилось надежное плечо. Мне с вами просто говорить на эту тему, потому что подавляющее большинство присутствующих в этом зале, все это видели, пережили и немало здесь сидящих наводили порядок в те времена. Вы все это помните, и действительно народу нужна была сильная поддержка, народ нуждался в ориентирах. И мы сумели вернуть народу уверенность в завтрашнем дне, обеспечить правопорядок и возродить авторитет государства.

В эти дни милицию поздравляет вся Беларусь. На торжественном концерте –звезды только первого эшелона. Но основная часть блюстителей порядка и в юбилей слушают не песни, а выслушивает обращения за помощью и жалобы людей.

В одно столичное РУВД за сутки поступает по 100-150 обращений. Порой телевизионная реклама в фильмах о ментах длится дольше, чем время на оформление звонка у оперативного дежурного.

Дмитрий Кардымон, старший оперативный-дежурный ОДС Октябрьского РУВД г. Минска:

Начиная от шума у соседей, пьянство и убийство – всякое бывает.

Типичная «дежурка». Одновременно и сердце, и мозг отдела милиции. А еще – настоящий муравейник. В этой комнате оформляют задержанного патрульно-постовой службой. Для мужчины День милиции – всенародный праздник.

А за стеклом вникают в семейные проблемы.

Это в кино – стрельба и погони. А в обычной жизни 6 из 10 обращений в милицию – семейные ссоры. Даже когда родные не слышат друг друга, терпеливо вникнуть в позиции двух сторон должен участковый. В Беларуси он не шериф и не полицейский, а соучастник.

Александр Лукашенко:

Если ты хочешь узнать, как живет страна, поговори с участковым. Именно вы – на переднем крае. Именно вам доверяет народ самое дорогое, что у нас есть. Критикуя, бывая недовольным, люди понимают: без вас не было бы той безопасности и той страны, которой мы сегодня дорожим.

Андрей Кононович, старший участковый инспектор Клецкого РОВД:

В данный момент у меня здесь один протокол лежит. Даже если приходится человека наказывать, то есть привлекать к административной ответственности, то нужно понять, за что. И, как правило, он еще говорит «спасибо». Я вам правду говорю.

Андрей Кононович стремится доводить бытовые конфликты не до протокола, а до примирения. За 12 лет на своем участке майор стал для большинства сельчан «Владимирычем». Так же и относятся: по-свойски, но уважительно.

Елена Любащук:

Я ему сказала: возьмите меня на пост, будем ходить вдвоем.

За плечами – тысячи распутанных ссор и десятки спасенных от алкоголя семей.

Милиционер – гость желанный. К нему и за помощью обращаются, и за советом, даже поплакать в китель могут.

Зинаида Бомбежко:

У меня случилась беда 5 лет тому назад. Не хочется плакать, он, бедный, просидел со мной два с половиной часа, пока я не утрясла все вопросы. Во всех вопросах помогает. Человек души.

За буквой закона – видеть человека, а за рутиной – не уйти в формализм. Сельский участковый знаменитому «вежливому» указу МВД следует не по циркуляру, а из-за своего отношения к людям и работе. Белорусский мент, или современный Аниськин.

Андрей Кононович:

Может быть, мы с ним где-то и похожи в том, что он тоже любил порассуждать. Ведь не самое главное – наказать человека, главное – пережить все это, быть с людьми.

У участкового – ни выходных, ни проходных. А однажды будничное разбирательство чуть не закончилось стрельбой и захватом заложников.

Андрей Кононович:

Заходит с ружьем, ствол – на участкового. Пришлось с ним минут 15 беседовать, чтобы не нажал ни один на курок, ни второй.

Именно самообладание и опыт помогли участковому предотвратить трагедию. Одно неправильное слово – и понадобился бы СОБР.

Официально название – спецотряд быстрого реагирования, основной посыл – служа отечеству, беречь родину.

Юрий Назаренко, командир специального отряда быстрого реагирования:

Конечно, уже такой организованной преступности, как была ранее, не существует. Можно сказать, что она искоренена. Единичные случаи происходят. Нарушение закона, тяжкие преступления немногочисленны.

О таких резонансных преступлениях трубят многие СМИ. Но вот подробности задержаний фигурантов этих уголовных дел остаются за кадром. Так бывает почти всегда, когда «скромно» работает СОБР.

Даже самые разрисованные уголовники не дерзают рисоваться перед белорусскими милиционерами. А кротко сдали свои позиции.

О милиции много спето и снято у наших соседей, даже название и форму поменяли. А у нас сохранили традиции народности милиции, постепенно меняют только само содержание работы.

На этот раз оперативники выехали на пропажу ребенка. Но, как обычно – и слава Богу – он пришел домой сам. В Беларуси детей не воруют. У нас милиция работает.