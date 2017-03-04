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Ровно век на страже безопасности: 100 лет – уникальная возможность показать, что за милицией Беларуси сила, порядок и закон

04 марта 2017 16:32
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Новости Беларуси. И начнем выпуск с почетной и весомой даты. Белорусская милиция отмечает юбилей – ровно век на страже безопасности и порядка. Её история началась 4 марта 1917 года.

Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе.

И 4 марта торжества по случаю 100-летия службы проходят по всей стране. Основные состоялись в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром по центру столицы прошли парадные расчеты правоохранителей – в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек.

Президент Александр Лукашенко, обращаясь к стражам порядка подчеркнул,

что сегодня милиционеры поддерживают высокий высокий уровень безопасности в стране.

Четвёртого марта 2017 место встречи белорусских милиционеров изменить нельзя. Торжественный марш на Октябрьской площади в столетний юбилей создания органов правопорядка – такое пропустить жаль! Милиционеры показали все, что обычно бывает скрыто. Даже китайские студентки впечатлены.

17 пеших «коробок» – редкая возможность увидеть белорусскую милицию во всем ее разнообразии. От участковых и инспекторов ГАИ до ОМОНа и мотоэскорта. Даже все новая форма внутренних войск – это малая доля.

Красавица, подполковник милиции и мастер спорта по борьбе Елена Абрамович возглавляет женскую пешую коробку. У большинства – милые косички. Наши девушки-милиционеры улыбчивые. Но и боевые тоже.

Елена учит курсантов, как правило мужчин, как класть на лопатки нарушителя любой комплекции и роста.

Даже если у него в руках нож или пистолет.

Такие автомобили уже по дорогам не ездят. И послевоенный синий милицейский москвич, и легендарные желтые машины ГАИ, и мотоцикл с коляской, теперь – разве что в старых советских фильмах, как «Берегись автомобиля».

Тяжелую технику МВД на наших улицах тоже не встретишь. Слава богу, эти зубры дорог – или в гаражах, или на полигоне. Беларусь – страна спокойная и мирная.

Нет надобности милиционерам пересаживаться на броневики.

Тем не менее, средства отпора на любой случай имеются. Машина-штурмовик с группой из двенадцати специалистов – кошмар наяву для террористов. А на параде – экспонат, вызывающий восхищение.

Евгений Горин, СТВ:
Так ладно маршировать милиционеры тренировались усиленно несколько месяцев. Там же, где свое мастерство чеканного шага оттачивает рота почетного караула. Сегодня все увидели результат – идеальный строевой порядок и синхронность.

Массу положительных эмоций зрителям подарили кинологи. Вернее, их четвероногие помощники – спокойные, уверенные собаки с умными глазами. Посмотришь, кажется – понимают все.

Милиция всегда играла важную роль в жизни Беларуси.

100 лет – красивый повод показать, что за ней сила закон и порядок, а также обязанность и возможность защищать гражданина и страну.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:
Милиция должна быть народной. Другой быть не должна: или народной, или вообще не быть. В Минске безопасно, я один могу гулять и ночью. Это очень безопасно. Вот это и есть индикатор.  

Кстати, по версии крупнейшей базы данных пользователей из разных стран и городов – Беларусь в десятке государств с наименьшим уровнем преступности. Республика на самых нижних строчках рейтинге 125 стран. Здесь чем ниже, тем лучше.

Порядок и спокойствие это практически бренды Беларуси.

Ровно век на страже безопасности: 100 лет – уникальная возможность показать, что за милицией Беларуси сила, порядок и закон -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня органы МВД заслужили высокую оценку белорусского народа. За неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, невзирая на опасность, защищать белорусский народ.

В Беларуси гордятся всеми, кто бережёт честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности.

Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества – ответственность, мужество, готовность прийти на помощь в любую минуту. Я убеждён, что личный состав МВД будет и впредь решать поставленные задачи и с честью служить нашей родине. В этот праздничный день желаю всем мира, добра, здоровья и успехов в труде и службе во благо Беларуси. С праздником, с Днём милиции! Ура!

Почти 1300 милиционеров шагающих в ногу – такое бывает, пожалуй, только в вековой юбилей.

Кстати, сотрудники правопорядка будто нарочно не хотели тревожить покой граждан.

Прошлись ярко, но очень быстро. Всего пару сотен метров. Видимо, чтобы надолго не перекрывать движение. Кстати, его открыли на 25 минут ранее запланированного. 

# общество # Александр Лукашенко # Милиция Беларуси # Кубанычбек Омуралиев

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