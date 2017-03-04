Ровно век на страже безопасности: 100 лет – уникальная возможность показать, что за милицией Беларуси сила, порядок и закон

Новости Беларуси. И начнем выпуск с почетной и весомой даты. Белорусская милиция отмечает юбилей – ровно век на страже безопасности и порядка. Её история началась 4 марта 1917 года.

Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе.

И 4 марта торжества по случаю 100-летия службы проходят по всей стране. Основные состоялись в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром по центру столицы прошли парадные расчеты правоохранителей – в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек.

Президент Александр Лукашенко, обращаясь к стражам порядка подчеркнул,

что сегодня милиционеры поддерживают высокий высокий уровень безопасности в стране.

Четвёртого марта 2017 место встречи белорусских милиционеров изменить нельзя. Торжественный марш на Октябрьской площади в столетний юбилей создания органов правопорядка – такое пропустить жаль! Милиционеры показали все, что обычно бывает скрыто. Даже китайские студентки впечатлены.

17 пеших «коробок» – редкая возможность увидеть белорусскую милицию во всем ее разнообразии. От участковых и инспекторов ГАИ до ОМОНа и мотоэскорта. Даже все новая форма внутренних войск – это малая доля.

Красавица, подполковник милиции и мастер спорта по борьбе Елена Абрамович возглавляет женскую пешую коробку. У большинства – милые косички. Наши девушки-милиционеры улыбчивые. Но и боевые тоже.

Елена учит курсантов, как правило мужчин, как класть на лопатки нарушителя любой комплекции и роста.

Даже если у него в руках нож или пистолет.

Такие автомобили уже по дорогам не ездят. И послевоенный синий милицейский москвич, и легендарные желтые машины ГАИ, и мотоцикл с коляской, теперь – разве что в старых советских фильмах, как «Берегись автомобиля».

Тяжелую технику МВД на наших улицах тоже не встретишь. Слава богу, эти зубры дорог – или в гаражах, или на полигоне. Беларусь – страна спокойная и мирная.

Нет надобности милиционерам пересаживаться на броневики.

Тем не менее, средства отпора на любой случай имеются. Машина-штурмовик с группой из двенадцати специалистов – кошмар наяву для террористов. А на параде – экспонат, вызывающий восхищение.

Евгений Горин, СТВ:

Так ладно маршировать милиционеры тренировались усиленно несколько месяцев. Там же, где свое мастерство чеканного шага оттачивает рота почетного караула. Сегодня все увидели результат – идеальный строевой порядок и синхронность.

Массу положительных эмоций зрителям подарили кинологи. Вернее, их четвероногие помощники – спокойные, уверенные собаки с умными глазами. Посмотришь, кажется – понимают все.

Милиция всегда играла важную роль в жизни Беларуси.

100 лет – красивый повод показать, что за ней сила закон и порядок, а также обязанность и возможность защищать гражданина и страну.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:

Милиция должна быть народной. Другой быть не должна: или народной, или вообще не быть. В Минске безопасно, я один могу гулять и ночью. Это очень безопасно. Вот это и есть индикатор.

Кстати, по версии крупнейшей базы данных пользователей из разных стран и городов – Беларусь в десятке государств с наименьшим уровнем преступности. Республика на самых нижних строчках рейтинге 125 стран. Здесь чем ниже, тем лучше.