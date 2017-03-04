Ровно век на страже безопасности: 100 лет – уникальная возможность показать, что за милицией Беларуси сила, порядок и закон

Новости Беларуси. И начнем выпуск с почетной и весомой даты. Белорусская милиция отмечает юбилей – ровно век на страже безопасности и порядка. Её история началась 4 марта 1917 года.
Тогда в Минске на смену царской полиции пришла народная милиция, которую возглавил Михаил Фрунзе.
И 4 марта торжества по случаю 100-летия службы проходят по всей стране. Основные состоялись в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром по центру столицы прошли парадные расчеты правоохранителей – в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек.
Президент Александр Лукашенко, обращаясь к стражам порядка подчеркнул,
что сегодня милиционеры поддерживают высокий высокий уровень безопасности в стране.
Четвёртого марта 2017 место встречи белорусских милиционеров изменить нельзя. Торжественный марш на Октябрьской площади в столетний юбилей создания органов правопорядка – такое пропустить жаль! Милиционеры показали все, что обычно бывает скрыто. Даже китайские студентки впечатлены.
17 пеших «коробок» – редкая возможность увидеть белорусскую милицию во всем ее разнообразии. От участковых и инспекторов ГАИ до ОМОНа и мотоэскорта. Даже все новая форма внутренних войск – это малая доля.
Красавица, подполковник милиции и мастер спорта по борьбе Елена Абрамович возглавляет женскую пешую коробку. У большинства – милые косички. Наши девушки-милиционеры улыбчивые. Но и боевые тоже.
Елена учит курсантов, как правило мужчин, как класть на лопатки нарушителя любой комплекции и роста.
Даже если у него в руках нож или пистолет.
Такие автомобили уже по дорогам не ездят. И послевоенный синий милицейский москвич, и легендарные желтые машины ГАИ, и мотоцикл с коляской, теперь – разве что в старых советских фильмах, как «Берегись автомобиля».
Тяжелую технику МВД на наших улицах тоже не встретишь. Слава богу, эти зубры дорог – или в гаражах, или на полигоне. Беларусь – страна спокойная и мирная.
Нет надобности милиционерам пересаживаться на броневики.
Тем не менее, средства отпора на любой случай имеются. Машина-штурмовик с группой из двенадцати специалистов – кошмар наяву для террористов. А на параде – экспонат, вызывающий восхищение.
Евгений Горин, СТВ:
Так ладно маршировать милиционеры тренировались усиленно несколько месяцев. Там же, где свое мастерство чеканного шага оттачивает рота почетного караула. Сегодня все увидели результат – идеальный строевой порядок и синхронность.
Массу положительных эмоций зрителям подарили кинологи. Вернее, их четвероногие помощники – спокойные, уверенные собаки с умными глазами. Посмотришь, кажется – понимают все.
Милиция всегда играла важную роль в жизни Беларуси.
100 лет – красивый повод показать, что за ней сила закон и порядок, а также обязанность и возможность защищать гражданина и страну.
Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:
Милиция должна быть народной. Другой быть не должна: или народной, или вообще не быть. В Минске безопасно, я один могу гулять и ночью. Это очень безопасно. Вот это и есть индикатор.
Кстати, по версии крупнейшей базы данных пользователей из разных стран и городов – Беларусь в десятке государств с наименьшим уровнем преступности. Республика на самых нижних строчках рейтинге 125 стран. Здесь чем ниже, тем лучше.
Порядок и спокойствие это практически бренды Беларуси.