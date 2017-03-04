Это диалог, взаимная связь: власти Лиозненского района о практике проведения прямых линий

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии сегодня, как и каждую субботу, прошли во всех регионах Беларуси. На связь с жителями вышли представители местной власти. Не молчал телефон и в Лиозненском райисполкоме.

В этот раз обращения носили сугубо личный характер.

Вопрос жильцов пятиэтажки на улице Школьной решили очень быстро. В доме проживает семья инвалидов, поэтому неравнодушные к чужой беде соседи обратились на «прямую линию» с просьбой восстановить пандус. Установленная «спустя рукава» конструкция с годами пришла в негодность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дервоед, заместитель председателя Лиозненского райисполкома:

Это какой-то диалог, взаимная связь. Есть вопросы, которые мы можем сразу же в телефонном разговоре, можно связаться с другими службами или просто дать какие-то разъяснения, консультации по данному вопросу. Безусловно, есть вопросы, на которые сразу не ответишь и надо связаться со службами, поставить этот вопрос на контроль.

Отмечу, что за прошлый год в Лиозненский райисполком обратились полторы сотни человек.

Однако от субботы к субботе звонков становится всё меньше.

Галина Дагович, житель Лиозно:

В нашем подъезде проживаем семья из трех человек, они все инвалиды. И все для того, чтобы ходить, они нуждаются и в поручнях, и в пандусах. Поэтому я знаю, что обратились за помощью, о том, чтобы сделать их. И это было выполнено. Людям и легче подняться, и есть за что подержаться, когда заходят в подъезд.